Суд в Ровенской области рассмотрит представление по делу об отдыхе главы НАБУ

Сегодня Сарненский суд Ровенской области рассмотрит представление по делу об отдыхе директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника с семьей на одной из охотничьих баз, за который он "забыл заплатить". Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

Речь идет о суммах "100 000 грн за раз", как уточнила она в комментариях к записи.

В ГПУ уточнили, что Сытник обязательно должен присутствовать в Соломенском райсуде Киева для обеспечения участия в деле о "подарках". По ходатайству адвоката дело будут слушать в режиме видеоконференции.

Если подтвердится, что директор НАБУ не платил за семейный отдых в охотничьих угодьях Ровенской области, в МВД поступит протокол о коррупции.

Напомним, заседание по делу должно было состояться 26 июля, но Сытник не явился в Соломенский суд.

Главу НАБУ подозревают в том, что он не задекларировал элитный отдых, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз.

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".