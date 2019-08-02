Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен
Бывший КВНщик официально возглавил Госуправление делами
Бывший КВНщик официально возглавил Госуправление делами
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?
"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?
Війна світів "Слуги народу"
Війна світів "Слуги народу"
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
ГлавнаяПолитика

ГПУ сообщила о подозрении двум судьям ОАСК и судье Суворовского суда Одессы

Ранее вручили подозрение главе ОАСК Павлу Вовку

ГПУ сообщила о подозрении двум судьям ОАСК и судье Суворовского суда Одессы
Фото: sud.ua

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении заместителю главы Окружного административного суда Киева Евгению Аблову, судье ОАСК Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

"Подозреваемым инкриминируется совершение следующих преступлений: замгавы ОАСК - ч. 5 ст. 27, ст. 351 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376 УК Украины; судье ОАСК - ст. 351, ч. 2 ст. 375 УК; судье Суворовского райсуда Одессы - ст. 351, ч. 2 ст. 375 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, глава ОАСК, его заместитель и судья организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешивались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей, чтобы избежать обязательного квалификационного оценивания.

Также судья Суворовского райсуда Одессы вынес заведомо неправосудное решение, которым запретил членам ВККС оценивать судей. В дальнейшем это постановление отменил апелляционный суд и констатировал, что суд первой инстанции превысил пределы полномочий своей юрисдикции и фактически заблокировал работу более половины состава ВККС.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку.

Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также