ГПУ сообщила о подозрении двум судьям ОАСК и судье Суворовского суда Одессы

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении заместителю главы Окружного административного суда Киева Евгению Аблову, судье ОАСК Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

"Подозреваемым инкриминируется совершение следующих преступлений: замгавы ОАСК - ч. 5 ст. 27, ст. 351 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376 УК Украины; судье ОАСК - ст. 351, ч. 2 ст. 375 УК; судье Суворовского райсуда Одессы - ст. 351, ч. 2 ст. 375 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, глава ОАСК, его заместитель и судья организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешивались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей, чтобы избежать обязательного квалификационного оценивания.

Также судья Суворовского райсуда Одессы вынес заведомо неправосудное решение, которым запретил членам ВККС оценивать судей. В дальнейшем это постановление отменил апелляционный суд и констатировал, что суд первой инстанции превысил пределы полномочий своей юрисдикции и фактически заблокировал работу более половины состава ВККС.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку.

Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.