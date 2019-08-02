Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
В партии «Слуга народа» определились с распределением своих депутатов по комитетам иностранных дел и евроинтеграции
В партии «Слуга народа» определились с распределением своих депутатов по комитетам иностранных дел и евроинтеграции
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Бывший КВНщик официально возглавил Госуправление делами
Бывший КВНщик официально возглавил Госуправление делами
"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?
"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Их там нет: почему греки скрывают факт сослужения с ПЦУ?
Их там нет: почему греки скрывают факт сослужения с ПЦУ?
ГлавнаяПолитика

Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным, - Волкер

В Европе растет беспокойство из-за вмешательства РФ во внутренние процессы стран.

Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным, - Волкер
Курт Волкер
Фото: inforesist

Решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было ошибочным. Такое мнение высказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью журналу "Тыждень".

В то же время Волкер отметил, возвращение РФ в организацию не означает, что Европа сейчас "перелистывает страницу" и забывает о российской агресси - наоборот, сейчас растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.

"Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была самая важная организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой ущерб ее авторитету", - сказал Волкер.

"Теперь есть ясность в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания, применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов", - сказал чиновник.

Волкер отметил, что в Европе усиливается сопротивление российским решениям, действиям и влиянию.

"Санкции ЕС сохраняются уже длительное время. Даже такие люди, как лидер итальянской "Северной лиги" Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все более рассматривается как негативная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей действительно усиливается", - сообщил Волкер.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о втором раунде санкций против России за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также