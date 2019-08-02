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В Минобороны заявили о 100%-м финансировании армии в 2019

На закупку военной техники и вооружения с начала года ВСУ получили почти 4,5 млрд грн.

В Минобороны заявили о 100%-м финансировании армии в 2019
Фото: Скриншот видео

В январе-июле 2019 года Министерство обороны получало ежемесячно 100% средств, предусмотренных помесячной росписью выполнения расходов госбюджета на содержание Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, сообщает Укринформ.

"В 2019 году Министерством обороны с учетом всех изменений, которые были внесены в госбюджет, предусмотрено 102,1 млрд грн. В том числе 100,3 млрд - это расходы общего фонда и 1,9 млрд - это расходы специального фонда. В январе-июле Министерство обороны по общему фонду получило 54,2 млрд грн, что составляет 100% от плана финансирования. То есть Минобороны на содержание Вооруженных сил получает ежемесячно 100% расходов, предусмотренных помесячной росписью выполнения расходов госбюджета", - заявил Салахов.

В частности, по его словам, на закупку военной техники и вооружения с начала года ВСУ получили почти 4,5 млрд грн.

"Госбюджетом предусмотрено на эти цели 10 млрд 133 млн грн. По состоянию на 1 июля 2019 года мы получили финансирование 4 млрд 447 млн 500 тыс. грн. Финансирование получено в полном объеме и направлено на выполнение соответствующих программ закупок военной техники и вооружения", - сообщил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что суммарная техническая поддержка от Соединенных Штатов Америки составляет 70% от общей зарубежной помощи Украине.

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