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Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ

LB.ua не удалось подтвердить эту информацию.

Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Фото: стоп-кадр видео

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в ОП.

Сообщается, что заявление было подано президенту Владимиру Зеленскому сегодня, 1 августа.

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию в комментарии LB.ua опроверг эту информацию.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также не слышал о вероятной отставке главы ОПУ, передает телеканал НАШ.Макси-ТВ.

СМИ пишут, что заявление может быть связано с подготовкой визита президента Владимира Зеленского в США и требованием американской стороны “убрать из администрации людей Коломойского”.

Напомним, после назначения Богдана на должность главы Администрации президента Минюсте заявили, что новый глава АП подпадает под действие закона об очищении власти. Замминистра юстиции заявил, что статус этой должности не имеет значения, ведь профильный "Закон об очищении власти" четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе.

Позже "Администрация президента" была переименована в "Офис президента" и формально претензии к люстрационным требованиям были сняты.

На сайте электронных петиций к главе государства было зарегистрировано две петиции с требованием отставки Богдана, обе они набрали достаточное количество подписей, чтобы попасть на рассмотрение президенту. Первую петицию Зеленский отклонил, вторая еще находится на рассмотрении.

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