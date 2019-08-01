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Генпрокуратура завершила расследование по делу Ющенко и "Межигорья"

Следователи готовятся передать суду обвинительный акт.

Генпрокуратура завершила расследование по делу Ющенко и "Межигорья"
Фото: LB.ua

Управление специальных расследований Генпрокуратуры завершило следствие в отношении экс-президента Виктора Ющенко в деле о выведении из государственной собственности резиденции "Межигорье". Об этом сообщил начальник второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрей Родионов, пишет "Укринформ".

"Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд", - сказал Родионов.

Свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времен президентства Ющенко. В частности, речь идет об одном из премьер-министров, однако фамилию следователь не уточнил: премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко.

Ранее сегодня стало известно, что 25 июля Печерский райсуд Киева во второй раз отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте имущества Ющенко.

Напомним, Генпрокуратура предъявила подозрение Ющенко в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Ющенко инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. По данным адвоката Ющенко Виталия Наума, прокуратура считает, что Ющенко вступил в преступный сговор с Виктором Януковичем с целью передачи "Межигорья" последнему.

В 2007 году Виктор Янукович, возглавлявший Кабинет министров, передал "Межигорье" в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой "Мединвесттрейд". Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7.

Спустя два месяца – в ноябре 2007 года – компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит", которая владела комплексом до бегства Януковича из Украины.

В сентябре 2016 года Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что обмен между "Надрами Украины" и "Мединвесттрейдом" был неравноценным. Кроме того, на момент обмена у компании не было согласования от Фонда госимущества и Кабмина.

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