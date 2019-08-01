​Украина по Платону

Наблюдая за событиями, происходящими в нашем государстве в последний год, невольно вспоминается нетленное «Государство» Платона. Хоть этот труд и датируется 360 годом до нашей эры, автор даёт очень точные и хлёсткие определения тем феноменам и процессам, которые происходят в современной Украине. Зачастую такой уровень рефлексии и осознания недоступен непосредственным участникам событий в Украине, многие из которых находятся в полной растерянности, недоумении, а иногда и в панике от того, что не в состоянии осознать и контролировать. Иные бросились обвинять своих бывших соратников в измене, своих конкурентов в нарушении закона, а своих бывших избирателей в неблагодарности. Но и победителям и проигравшим невдомёк, что в данном случае не люди правят, а времена.

Фото: пресс-служба президента

Результаты выборов, президентских и парламентских, в Украине по Платону явно указывают на переход от олигархической формы к демократической. Вот как это формулирует Сократ в своём разговоре с Главконом и Адимантом:

«Олигархия переходит в демократию примерно следующим образом: причина здесь в ненасытной погоне за предполагаемым благом, состоящим якобы в том, что надо быть как можно богаче. …При олигархии правители, стоящие у власти, будучи богатыми, не захотят ограничивать законом распущенность молодых людей и запрещать им расточать и губить свое состояние; напротив, правители будут скупать их имущество или давать им под проценты ссуду, чтобы самим стать еще богаче и могущественнее. …А разве не ясно, что гражданам такого государства невозможно и почитать богатство, и вместе с тем обладать рассудительностью – тут неизбежно либо то, либо другое будет у них в пренебрежении».

Все описания президентского срока Петра Порошенко, сводится к такой общей формуле: реформы какие-то проводил, но вот коррупция его погубила. Действительно, многочисленные коррупционные скандалы во власти и, как вишенка на торт, коррупционный скандал в ГП «Укроборонпром», под завязку президентской избирательной кампании – это всё то, что украинцы не простили экс-президенту, даже несмотря на его многочисленные достижения. И тщетно пытались «лидеры мнений» напомнить, в каком состоянии принял страну Пётр Порошенко в уже таком далёком 2014 году, все их аргументы разбивались о коррупционные схемы, в которых были замешаны ближайшие соратники президента, о выросшие коммунальные тарифы…

Фото: EPA/UPG

Итак, что по Платону будет происходить при «новом строе» – «демократическом»?

«Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей частью по жребию».

Не так ли уже происходит и в Украине? Кто-то из прошлой власти поспешно получает карту поляка, кто-то уже обживает Лондон, а против кого-то уже возбуждены многочисленные дела. То, как происходят назначения на высшие и средние государственные должности, в действительности, напоминает жребий или лототрон. Верховная Рада обновилась на 80%, множество новоизбранных народных депутатов не то, что не имеют опыта государственного управления – вообще не имеют опыта какой-либо постоянной работы.

Каким же будет «демократический» человек по Платону?

«Прежде всего это будут люди свободные: в государстве появится полная свобода и откровенность, и возможность делать что хочешь.…В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому и способен; не обязательно и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, или соблюдать подобно другим условия мира, если ты мира не жаждешь. И опять-таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять либо судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову. Разве не чудесна на первый взгляд и не соблазнительна подобная жизнь?».

Фото: EPA/UPG

Без какого-либо сарказма или иронии можно посоветовать новой власти принимать любые решения, которые она сочтёт, будут на благо большинству украинцев. Вопрос о том, как это будет сочетаться с законами, можно пока игнорировать.

«Далее. Разве не великолепно там милосердие в отношении некоторых осужденных? Или ты не видел, как при таком государственном строе люди, приговоренные к смерти или к изгнанию, тем не менее остаются и продолжают вращаться в обществе: словно никому до него нет дела и никто его не замечает, разгуливает такой человек прямо как полубог.… Эта снисходительность вовсе не мелкая подробность демократического строя; напротив, в этом сказывается презрение ко всему тому, что мы считали важным, когда основывали наше государство. Если у человека, говорили мы, не выдающаяся натура, он никогда не станет добродетельным; то же самое если с малолетства – в играх и в своих занятиях – он не соприкасается с прекрасным. Между тем демократический строй, высокомерно поправ все это, нисколько не озабочен тем, от каких кто занятий переходит к государственной деятельности. Человеку оказывается почет, лишь бы он обнаруживал свое расположение к толпе. … Эти и подобные им свойства присущи демократии – строю, не имеющему должного управления, но приятному и разнообразному. При нем существует своеобразное равенство – уравнивающее равных и неравных».

Очень часто в Украине те, кто приходили к власти, делали одну роковую ошибку – они обретали уверенность, что власть их вечна. Надеемся, что новая власть учтёт ошибки своих предшественников.