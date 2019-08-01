Зеленский назначил главу Черкасской области
Зеленский назначил главу Черкасской области
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
​Кличко улетел в США к адвокату Трампа
​Кличко улетел в США к адвокату Трампа
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
ГлавнаяПолитика

​Украина по Платону

Наблюдая за событиями, происходящими в нашем государстве в последний год, невольно вспоминается нетленное «Государство» Платона. Хоть этот труд и датируется 360 годом до нашей эры, автор даёт очень точные и хлёсткие определения тем феноменам и процессам, которые происходят в современной Украине. Зачастую такой уровень рефлексии и осознания недоступен непосредственным участникам событий в Украине, многие из которых находятся в полной растерянности, недоумении, а иногда и в панике от того, что не в состоянии осознать и контролировать. Иные бросились обвинять своих бывших соратников в измене, своих конкурентов в нарушении закона, а своих бывших избирателей в неблагодарности. Но и победителям и проигравшим невдомёк, что в данном случае не люди правят, а времена.

Фото: пресс-служба президента

Результаты выборов, президентских и парламентских, в Украине по Платону явно указывают на переход от олигархической формы к демократической. Вот как это формулирует Сократ в своём разговоре с Главконом и Адимантом:

«Олигархия переходит в демократию примерно следующим образом: причина здесь в ненасытной погоне за предполагаемым благом, состоящим якобы в том, что надо быть как можно богаче. …При олигархии правители, стоящие у власти, будучи богатыми, не захотят ограничивать законом распущенность молодых людей и запрещать им расточать и губить свое состояние; напротив, правители будут скупать их имущество или давать им под проценты ссуду, чтобы самим стать еще богаче и могущественнее. …А разве не ясно, что гражданам такого государства невозможно и почитать богатство, и вместе с тем обладать рассудительностью – тут неизбежно либо то, либо другое будет у них в пренебрежении».

Все описания президентского срока Петра Порошенко, сводится к такой общей формуле: реформы какие-то проводил, но вот коррупция его погубила. Действительно, многочисленные коррупционные скандалы во власти и, как вишенка на торт, коррупционный скандал в ГП «Укроборонпром», под завязку президентской избирательной кампании – это всё то, что украинцы не простили экс-президенту, даже несмотря на его многочисленные достижения. И тщетно пытались «лидеры мнений» напомнить, в каком состоянии принял страну Пётр Порошенко в уже таком далёком 2014 году, все их аргументы разбивались о коррупционные схемы, в которых были замешаны ближайшие соратники президента, о выросшие коммунальные тарифы…

Фото: EPA/UPG

Итак, что по Платону будет происходить при «новом строе» – «демократическом»?

«Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей частью по жребию».

Не так ли уже происходит и в Украине? Кто-то из прошлой власти поспешно получает карту поляка, кто-то уже обживает Лондон, а против кого-то уже возбуждены многочисленные дела. То, как происходят назначения на высшие и средние государственные должности, в действительности, напоминает жребий или лототрон. Верховная Рада обновилась на 80%, множество новоизбранных народных депутатов не то, что не имеют опыта государственного управления – вообще не имеют опыта какой-либо постоянной работы.

Каким же будет «демократический» человек по Платону?

«Прежде всего это будут люди свободные: в государстве появится полная свобода и откровенность, и возможность делать что хочешь.…В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому и способен; не обязательно и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, или соблюдать подобно другим условия мира, если ты мира не жаждешь. И опять-таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять либо судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову. Разве не чудесна на первый взгляд и не соблазнительна подобная жизнь?».

Фото: EPA/UPG

Без какого-либо сарказма или иронии можно посоветовать новой власти принимать любые решения, которые она сочтёт, будут на благо большинству украинцев. Вопрос о том, как это будет сочетаться с законами, можно пока игнорировать.

«Далее. Разве не великолепно там милосердие в отношении некоторых осужденных? Или ты не видел, как при таком государственном строе люди, приговоренные к смерти или к изгнанию, тем не менее остаются и продолжают вращаться в обществе: словно никому до него нет дела и никто его не замечает, разгуливает такой человек прямо как полубог.… Эта снисходительность вовсе не мелкая подробность демократического строя; напротив, в этом сказывается презрение ко всему тому, что мы считали важным, когда основывали наше государство. Если у человека, говорили мы, не выдающаяся натура, он никогда не станет добродетельным; то же самое если с малолетства – в играх и в своих занятиях – он не соприкасается с прекрасным. Между тем демократический строй, высокомерно поправ все это, нисколько не озабочен тем, от каких кто занятий переходит к государственной деятельности. Человеку оказывается почет, лишь бы он обнаруживал свое расположение к толпе. … Эти и подобные им свойства присущи демократии – строю, не имеющему должного управления, но приятному и разнообразному. При нем существует своеобразное равенство – уравнивающее равных и неравных».

Очень часто в Украине те, кто приходили к власти, делали одну роковую ошибку – они обретали уверенность, что власть их вечна. Надеемся, что новая власть учтёт ошибки своих предшественников.

Алексей ЛещенкоАлексей Лещенко, вице-президент Gorshenin Group
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также