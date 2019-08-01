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НБУ переехал на новый сайт

Домен сайта остался прежним.

НБУ переехал на новый сайт
Фото: НБУ

Национальный банк Украины запустил новый сайт вместо старого, который был создан еще в начале 2000-х. Об этом НБУ сообщил на фейсбуке и на сайте.

Сайт работает на своем основном домене www.bank.gov.ua, он размещен на месте предыдущего сайта НБУ.

«Приоритетом Национального банка является облегчение доступа клиентов к исчерпывающей информации, необходимой для принятия обоснованных решений. Именно этому должен способствовать современный, двуязычный и дружественный к пользователю интерфейс нового сайта НБУ», - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что больше внимания на новом сайте уделено визуализации, в частности есть интерактивные графики с показателями и их динамикой. На сайте также работает сквозной поиск. Кроме того, сайт адаптирован для всех электронных устройств.

Все цифры по всем темам консолидированы в едином разделе «Статистика».

"Несколько ключевых фактов о новом сайте: ключевые показатели (инфляция, курс, учетная ставка, международные резервы) доступны сразу на главной странице; на сайте использованы новые тренды в дизайне, а сам дизайн является адаптивным", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен и выводит из оборота 1, 2 и 5 копеек. Также из оборота постепенно будут выводить 25 копеек, но этой монетой еще можно будет расплатиться.

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