Интернет и украинская ментальность

Фото: 112

Интернет – не что иное, как большая почтовая открытка.

Украинский Интернет – это кирилличная открытка с «петриківським розписом», иконой или коллективным Нилом Хасевичем.

О влиянии Интернета (если обобщить все версии влияний на его когнитивные свойства) написано не просто много, а очень много. Это количество сравнимо с искусствоведческими размышлениями прежних веков о влиянии изящных искусств. Как эти искусства чего-то там развивают и обогащают. К нашему времени слово «обогащение» осталось применимым в двух случаях: коррупция и уран.

А человек остался прежним. Даже пресловутый воландовский «квартирный вопрос» его не испортил. Что вообще можно радикально испортить в человеке после истории со змием – провайдером и прототипом «Эппла»?

Все мрачные черты поведения человека как социального животного, как и его высокие душевные порывы, в принципе, остаются неизменными. Меняются инструменты воплощения этих намерений в жизнь.

Гильйотину заменили смертельные инъекции. Милостыню подают не на паперти, а на номер карты. Дешевые доспехи сменил простреливаемый бронежилет. Заслонить в нем грудью товарищей уже приходится не от стрелы, а от пули.

Кажущаяся радикальная инаковость этих изменений порождает иллюзию ступенеобразного прогресса. Потом по этим ступенькам больно скатываться вниз.

Первая мировая повергла в литературный ужас певцов воздухоплавания, синематографа и паровозов. После Второй - вообще уже было слышно только экзистенциальное скуление. Символом этого ошеломления стало в высшей степени двусмысленное слово «мясорубка».

Психика человека устроена так, что любые свои действия он обосновывает, как позитивные. А любые последствия – как досадные издержки или недоразвитость, например, народа.

Злодей не замышляет именно «злодейство». Это персонажи площадных комедий, где люди смеются над заведомо неправдоподобным. Любое техническое новшество объявляется «революцией», то есть переворотом. Но у сознания есть некий встроенный «гироскоп». В технике это устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела. Сознание не может «перевернуться», как бы этим не бредили писатели и диктаторы.

В этом смысле Интернет ничего в сознании радикально не перевернул. Он сократил время коммуникации, но контентом остается все та же обычная человеческая чушь, как на почтовых открытках полвека назад. Потому что письма были и остаются эсклюзивным лонгридом. Их не просто нужно было уметь писать. Но и иметь мысли, требующие именно такого веского, респектабельного воплощения.

Визуальная часть сообщений всегда доминировала и доминирует над текстуальной. То, что мы называем «клиповым мышлением» или засилием контекстной рекламы, – то же самое, что древние альбомы с семейными фотографиями и красивыми открытками от близких людей. Их тогдашнее меланхолическое перелистывание ничем не отличается по сути от нынешнего лихорадочного шелкания «мышкой».

Украинская истерика по поводу влияния врага на наши родные массы через Интернет и телевизор (еще одно дьявольское изобретение!) синусоидальна.

Она нарастает, когда правящие партии начинают чувствовать, что «все пропало», и это надо как-то объяснить хотя бы себе. Потому что признаваться в собственной тупости очень сложно. В психологии это называется «хиндсайт». Задним числом объяснять происшедшее с помощью удобных для себя умозаключений.

Влияние действительно есть - оно схоже с изменением настроения от атмосферных явлений. Есть очевидное – погода, есть скрытое – давление, магнитные бури. Есть люди более чувствительные , метеозависимые. Чем моложе, тем менее зависимы. Перегреться или перемерзнуть пожилому человеку – беда, молодняку – просто прикольно.

И зависимость есть. Не проверять наличие сообщений – это надо либо иметь какую-то особенную силу воли, либо быть занятым физическим трудом, либо не иметь коннекта вообще.

Это называется «созависимость», у человека есть биологическая потребность принадлежать к какой-либо группе. Видовой инстинкт обязывает нас неустанно расширять общение в поисках наиболее успешного внутриплеменного сотрудничества. Интернет и социальные сети создали такую возможность.

Но как бы не были совершенны технические устройства, естественный ограничитель их функционала – сам человек. К его услугам вся сокровищница научной и культурной мысли человечества, а оно постит котиков и даже юридически правильно пожаловаться на свою никчемную жизнь (чтобы получить предписанный законом результат) не в состоянии.

Украинская околополитическая интернет-реальность создается двумя мемами – страшилками о безграничном, тайном, злобном влиянии врагов через Интернет и мифом о просвещенном и высокодуховном украинском народе, живущем в основном (как оказалось по результатам выборов) в этом самом Интернете.

Фото: Scientific American

Немного о злобных и необратимых влияниях. В науке и околонаучных кругах это называется «подпороговое воздействие» (subliminal influence). В совсем уже глупых кругах и в гонзо-журналистике говорят о «зомбировании»

Исследователи установили, что люди способны обрабатывать минимальные подпороговые сообщения (например, распознавание значения единичного слова, предъявляемого за пределами сознавания), но не могут их перерабатывать.

Теперь еще раз простыми словами. Все, что косвенно исходит из информационного пространства, на нас в той или иной степени влияет, как температура воздуха, давление и осадки. На этом построены все спекуляции. Но мы не в состоянии принять этот сигнал так, чтобы он изменил наше поведение. В молодости я занимался экспериментами с подпороговыми сигналами. В нашем распоряжении был электроэнцефалограф и сходные устройства для считывания сигналов. Поэтому я экспериментально подтверждаю отсутствие такого феномена.

Но большинство людей верят и будут верить в способность подпороговых сообщений влиять на поведение. Есть известная история с аферой «25 кадра» (50-е годы, Дж.Вайкери), но украинские политики еще до недавнего времени давали деньги аферистам, убеждающим их в эффективности такого метода.

Возможно кто-то из вас еще застал в 80-х некие волшебные аудиокассеты, обучающие иностранным языкам во сне? Вот это все та же бессмысленная и бесполезная хрень.

Юридически точку здесь поставили в 1990 г., в ходе судебного разбирательства по делу рок-группы Judas Priest, обвиняемых вот в этом самом воздействии. судья Дж. К. Уайтхед констатировал: «Представленные научные исследования не свидетельствуют о том, что подпороговые стимулы, даже если они и воспринимаются, могут вызывать поведение такого масштаба» (речь шла о стимуляции самоубийств, привет фанатам «Синего Кита» и прочих интернет-идиотизмов).

В этом контексте грандиозная общемировая кампания борьбы с фейками имеет примерно такой же КПД, как не менее пафосная борьба с глобальным потеплением.

Дурак в Интернете ищет лишь подтверждения своей собственной глупости.

Он не становится идиотом, щелкая мышкой. Как не становились таковыми, вопреки самым страшным прогнозам журналистов,и любители джаза, рок- музыки, видеофильмов и компьютерных игр.

О феномене лжи написано тоже огромное количество работ, в том числе и о человеческой потребности в ней. Если вы в этом месте праведно вознегодовали, подумайте хотя бы о феномене дипломатии. Та форма лжи, которая за нас. Это как «наши доблесные разведчики» и «их коварные шпионы».

Поэтому фейковое сообщение может воспринять как руководство к действию только фейковый человек.

Теперь о просвещенной украинской Интернет-нации. Она действительно существует, это такой большой клуб с очень свободным членством и правилами посещения.

Фото: Укринформ

Но сообщество, каком бы пространстве оно не образовывалось, обустраивает для себя комфортное место для барбекю-пати (это очень важно), и на этом обычно развитие заканчивается.

Развитие нации – это экспансия, захват жизненного пространства, размножение всего и всех. Поэтому европейских наций больше не существует, и когда они окончательно падут под напором менее щепетильных народов – только вопрос времени и демографии.

Украинский интернет выдумал себе украинское Интернет-развитие и процветание, Интернет-историю, Интернет-право и справедливость. В общем, полная «Кондуит и Швамбрания», кто читал эту книжку Льва Кассиля. Там к бумажным юным государственникам в итоге приходят чекисты.

Две этих составляющих - страхи и фантазии – есть основа любой религии, помимо веры.

Украинский интернет религиозен по сути, даже если он секулярен. Это такая огромная секта, со своими тоталитарными или веротерпимыми фракциями. Но суть поведения в нем можно очень легко интерпретировать именно сквозь эту призму восприятия. Сражения с еретиками и атеистами, определение символа веры, поиски Грааля и тоска по утраченному раю - все здесь.

Как выйти из тоталитарной секты – отдельный вопрос. Мы же демократическая страна. Если людям в секте комфортно и это бытие не противоречит Уголовному Кодексу – даже родственники не в состоянии вынуть человека оттуда.

Считается, что зрители телевизора – еще более тоталитарная секта. Ну, во-первых, так говорят завистники из интернет-секты. Во-вторых, паства более чем пересекается. Телик и интернет – союзники. Телик создает тупой фон, и чел от этого фона потом вдохновенно ныряет в сравнительно умный Интернет, это чистый гештальт, где все с прибылью, кроме сектанта, иначе что это за секта.

Нужно говорить о религиозном цифровом сознании, и книга Нила Геймана «Американские боги» не такая уж и выдумка. Старые религии, конечно, еще нас потомосят, но новая вера а айти-айдентити нации уже состоялась.

Да, она потерпела сокрушительное поражение от реальности на выборах, ну и что? Вера от этого становится только крепче.