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В Нежине возник пожар на жиркомбинате

К тушению привлекли вертолет.

В Черниговской области вечером 25 июля возник пожар на территории завода Нежинского жиркомбината.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Пресс-служба ГосЧС сообщает, что в 18:10 в пгт. Нежин по ул. Прилуцкой, 2 на территории жиркомбината возник пожар в складском здании с подсолнечным шелухой (около 17 т) на площади около 2 тыс. кв. м.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"По состоянию на 18:55 к тушению привлечены 7 единиц техники и 30 человек. В 18:50 привлечен вертолет ГосЧС для пожаротушения. В 19:00 пожар в складском помещении локализован", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Спасатели отмечают, что жертв и пострадавших нет.

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