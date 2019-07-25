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РФ пригрозила последствиями в связи с задержанием танкера Neyma

МИД РФ назвал это "грубейшим нарушением международного права".

РФ пригрозила последствиями в связи с задержанием танкера Neyma
Фото: bessarabiainform.com

Российская Федерация назвала задержание украинской стороной российского танкера Neyma "грубейшим нарушением" и пригрозила последствиями, которые "не заставят себя ждать", если вместе с судном будут задержаны моряки. Об этом сообщают российские СМИ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - цитируют журналисты Министерство иностранных дел РФ.

Напомним, вчера, 24 июля СБУ и военная прокуратура задержали российский танкер Neyma (ранее назывался Nika Spirit), который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, именно его действия привели к захвату украинских кораблей и пленению их экипажей.

После задержания, на танкере провели обыск и изъяли документы, записи радиопереговоров во время конфликта и бортовых журналов с целью установления фактических обстоятельств 25 ноября 2018 года. Судно РФ признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

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