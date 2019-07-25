18-летний парень и 41-летняя женщина пытались вынести за периметр зоны 21 кг черники.

Полицейские задержали в Чернобыльской зоне отчуждения сборщиков ягод, которые пытались вынести за периметр зоны 21 кг черники.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

"Обнаружили двух нарушителей радиационной безопасности во время патрулирования вблизи Села Ясень. Жители Полесского района, 18-летний парень и 41-летняя женщина, незаконно проникли на отчужденную территорию зоны ЧАЭС с целью сбора ягод - черники. Работники полиции изъяли у граждан емкости и лесные ягоды, общей массой 21 кг", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 461 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КоАП.

Фото: kv.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне задержали женщину, которая собирала чернику на продажу.

Осенью 2017 года полиция задержала двоих жителей Киевской области, которые насобирали более 30 кг грибов в Чернобыльской зоне.