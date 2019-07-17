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Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"

"Игра престолов" претендует на премию в рекордных 32 номинациях.

Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Фото: HBO

Мини-сериал "Чернобыль" (копродукция HBO и Sky) вошел в тройку лидеров по количеству номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 год. Он получил 19 номинаций.

Список номинантов был опубликован во вторник, 16 июля на сайте премии.

Сериал "Игра престолов" от HBO претендует на премию "Эмми" сразу в 32 номинациях, что является рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда сериал "Полиция Нью-Йорка" получил 27 номинаций.

Второе место по количеству номинаций занял сериал "Удивительная миссис Мейзел" (копродукция Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow и Amazon Studios), который был представлен в 20 категориях.

"Игра престолов" представлена в таких номинациях как "Лучший драматический сериал","Лучшая режиссура", "Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези", "Лучший саундтрек" и ряде других. Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации "Лучший актер в драматическом сериале". Также приз в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" может получить Эмилия Кларк за роль Дейенерис Таргариен.

Победители станут известны 22 сентября, когда состоится 71-я церемония вручения премии Emmy.

Ранее сообщалось, что "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb).

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