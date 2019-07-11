Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Досрочный парламент
Досрочный парламент
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
ГлавнаяКультура

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage проводит конкурс "Звуки города"

Участника предлагают записать городские звуки.

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage проводит конкурс "Звуки города"
Bouquet Kyiv Stage 2018
Фото: Bouquet Kyiv Stage

До 18 июля фестиваль Bouquet Kyiv Stage, который состоится в конце августа, проводит конкурс "Звуки города".

Как сообщают организаторы, суть конкурса – стать соавторами симфонии, которую напишет композитор Сергей Круценко. В нее планируется вплести звуки, которые ассоциируются с Киевом. 

"Это может быть шум дождя, звуки оживленной городской площади, смех детей, гул кофейных машин в кафе, грохот столичных строек или пение птиц в парках. Это могут быть любые звуки, которые четко очерчивают звуковой ландшафт и характер современного города", – пишут организаторы.

"Формат конкурса дает людям возможность не просто быть пассивными, пусть и благодарными, зрителями, но и стать частью фестиваля, стать сотворцами киевской музыки, которая войдет в фестиваль. Это и есть настоящий творческий процесс: когда к твоей идее подключаются другие люди — и это ее обогащает", – говорит организатор Bouquet Kyiv Stage Ирина Буданская

Присланные звуки отберут члены оргкомитета: Евгений Уткин, Любовь Морозова и Сергей Круценко.

Участники конкурса, чьи аудиофайлы отберут члены жюри, станут соавторами мелодии и получат персональные приглашения на фестиваль. 

Конкурс "Звуки города" будет проходить до 18 июля включительно. Аудиофайлы можно присылать на почту dasha_skydan@i.ua либо в Telegram или WhatsApp на номер +380634165756. Организаторы просят не забыть указать свое имя, фамилию и город. 

Фестиваль пройдет с 16 по 26 августа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также