Фестиваль Bouquet Kyiv Stage проводит конкурс "Звуки города"

До 18 июля фестиваль Bouquet Kyiv Stage, который состоится в конце августа, проводит конкурс "Звуки города".

Как сообщают организаторы, суть конкурса – стать соавторами симфонии, которую напишет композитор Сергей Круценко. В нее планируется вплести звуки, которые ассоциируются с Киевом.

"Это может быть шум дождя, звуки оживленной городской площади, смех детей, гул кофейных машин в кафе, грохот столичных строек или пение птиц в парках. Это могут быть любые звуки, которые четко очерчивают звуковой ландшафт и характер современного города", – пишут организаторы.

"Формат конкурса дает людям возможность не просто быть пассивными, пусть и благодарными, зрителями, но и стать частью фестиваля, стать сотворцами киевской музыки, которая войдет в фестиваль. Это и есть настоящий творческий процесс: когда к твоей идее подключаются другие люди — и это ее обогащает", – говорит организатор Bouquet Kyiv Stage Ирина Буданская

Присланные звуки отберут члены оргкомитета: Евгений Уткин, Любовь Морозова и Сергей Круценко.

Участники конкурса, чьи аудиофайлы отберут члены жюри, станут соавторами мелодии и получат персональные приглашения на фестиваль.

Конкурс "Звуки города" будет проходить до 18 июля включительно. Аудиофайлы можно присылать на почту dasha_skydan@i.ua либо в Telegram или WhatsApp на номер +380634165756. Организаторы просят не забыть указать свое имя, фамилию и город.

Фестиваль пройдет с 16 по 26 августа.