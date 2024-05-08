Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
ГоловнаПолітика

Повернення журналістів у Верховну Раду: нові правила й обмежений доступ до депутатів

Понад два роки великої війни законодавчий орган країни працював без акредитованих журналістів. А отже — без пильної уваги медіа й незручних питань.

Тільки парламентський телеканал «Рада» — учасник марафону «Єдині новини» мав доступ до кулуарів. При цьому представники опозиційних фракцій скаржилися на цензуру та вказівки не транслювати їх у слотах марафону.

Самі представники ЗМІ неодноразово зверталися до керівництва парламенту, аби журналістам дозволили працювати в ньому. Адже обмеження, які обґрунтовували міркуваннями безпеки, особливого сенсу не мали: чимало депутатів оперативно повідомляють у соцмережах і телеграм-каналах про сесійні засідання, ухвалені рішення. Дехто навіть веде прямі трансляції в TikTok.

Міжнародні партнери в багатьох звітах теж вказували, що медіа необхідний вільний доступ.

Нарешті 8 травня парламентським кореспондентам дали зелене світло.

Про новий формат роботи медіа у ВРУ та про враження нардепів від повернення журналістів — у репортажі LB.ua.

Верховна Рада України
Фото: Анна Стешенко
Верховна Рада України

Безпекові питання і комфорт депутатів

З 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, журналістам закрили дорогу до будівлі Верховної Ради з міркувань безпеки.

При цьому самого тексту такого розпорядження журналісти не отримали. Зокрема, у листопаді 2023 року на запит «Радіо Свобода» Апарат ВР так і не надав документа, на підставі якого обмежили доступ. Пояснили це тим, що його «не створили», а спікер Руслан Стефанчук попросив більше часу, щоб «уточнити це питання».

На сайті законодавчого органу була лише згадка про обмеження для медіа з огляду на ковід. А всередині парламенту понад два роки працювали журналісти тільки державного телеканалу «Рада», який підпорядкований Апарату ВР. Їхня робота у стінах парламенту була унормована постановою «Про деякі питання висвітлення роботи ВРУ дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану».

Телеканалу дозволили записувати пленарні засідання, без жодних прямих ефірів. Записи оприлюднювали на YouTube через декілька годин після засідань.

Засідання ВРУ 16 січня 2024.
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk
Засідання ВРУ 16 січня 2024.

У вересні минулого року за межами основної будівлі парламенту відкрили пресцентр, куди окремі депутати зрідка приходили на брифінги.

За понад два роки великої війни питання про зняття заборони на роботу в парламенті час від часу порушували і журналісти, і окремі народні обранці. 

Більшість же депутатів, схоже, такий стан справ улаштовував: не потрібно відповідати на незручні питання, ніхто не знімав їхнього листування. Тож пропозиції поновити доступ ігнорували, керівництво парламенту апелювало при цьому до питань безпеки. Мовляв, будівлю ВР можуть обстріляти, а в ній недостатньо бомбосховищ, щоб умістити понад 400 депутатів і ще більшу кількість співробітників Апарату і журналістів.

Фото: Анна Стешенко

Нардепи під час тривог спускаються на поверх нижче від сесійної зали. Підземні переходи між парламентом і комітетами дійсно не розраховані, щоб умістити ще й акредитованих представників медіа. Офіційно їх майже чотири тисячі. При цьому часто акредитацію для ЗМІ використовували далекі від ЗМІ люди, аби потрапити в кулуари. Тому парламентські журналісти неодноразово вимагали переглянути правила акредитації та усунути різноманітних «рішал» через репутаційні ризики для всього цеху.

Повернення до парламенту. Але з обмеженнями

У травні 2024-го після багатомісячної спільної роботи парламентських кореспондентів, представників Комітету з питань свободи та Апарату ВР постало рішення допустити перших 20–30 журналістів. Основна вимога — реєстрація відповідно до нового закону про медіа, робота парламентським кореспондентом упродовж тривалого часу. Так за бортом опинилися блогери й адміністратори анонімних ТГ-каналів. Журналістів, яких допустили, перевірили спецслужби й УДО, аби виключити загрозу витоку інформації до країни-агресора.

8 травня перед тим, як потрапити до парламенту, журналісти також підписали зобов’язання про ембарго — заборону публікувати новини під час засідань і протягом години після них. Також заборонено знімати фото й відео в урядовому кварталі, хоч декотрі депутати (зокрема, Олексій Гончаренко й Ірина Геращенко з ЄС і Ярослав Железняк з «Голосу») стримлять або ведуть онлайн-трансляції просто із сесійної зали протягом засідань.

Ярослав Железняк (праворуч) під час засідання ВРУ
Фото: Lb.ua
Ярослав Железняк (праворуч) під час засідання ВРУ

Також журналісти зобов’язалися спускатися під час повітряної тривоги в укриття, облаштоване виключно для медіа. До 1 серпня кожен представник ЗМІ має надати в Апарат документ про страхування власного життя й здоров'я. Це буде умовою продовження спеціальної акредитації на наступну осінню сесію.

Пам'ятка для ЗМІ
Фото: Анна Стешенко
Пам'ятка для ЗМІ

У самому парламенті на третьому поверсі, де журналісти працювали під час ковіду, установили нові зручні стільці, столи, великий екран з прямою трансляцією із зали засідань. Серед приємних нових бонусів — маленька їдальня, де можна купити каву, чай, солодощі, а також замовити обід, який приносять у спеціальних боксах. Доступу до буфету нардепів не дали.

Фото: Анна Стешенко

У кулуарах для преси на третьому поверсі
Фото: Анна Стешенко
У кулуарах для преси на третьому поверсі

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Ложу преси, куди навіть під час ковіду пускали фотокорів й операторів, також не відкрили — знову-таки з міркувань безпеки, адже в об’єктиви можуть потрапити грифовані документи зі столів нардепів.

Враження депутатів

Першою прийшла до журналістів заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Одразу наголосила: не відповідатиме за інших колег. А от вона завжди мала бажання спілкуватися з медіа.

Євгенія Кравчук, «Слуга народу»
Фото: Анна Стешенко
Євгенія Кравчук, «Слуга народу»

Завітав і голова президентської фракції Давид Арахамія, який коротко прокоментував повернення преси: «Welcome! Comeback!».

Фото: Анна Стешенко

Від опозиції навідалися представник «Голосу» Роман Костенко й Михайло Цимбалюк із «Батьківщини».

Михайло Цимбалюк, «Батьківщина»
Фото: Анна Стешенко
Михайло Цимбалюк, «Батьківщина»

Спікер Руслан Стефанчук двічі виходив до медіа — щоб неформально поспілкуватися й на брифінг. Він запевнив: «Парламент залишається місцем для дискусій».

Руслан Стефанчук і Ярослав Юрчишин
Фото: Анна Стешенко
Руслан Стефанчук і Ярослав Юрчишин

Уже після засідання на третій поверх піднявся й Олексій Гончаренко, завершивши прямі трансляції у своїх соцмережах. Він запевнив, що повернення медіа — великий плюс.

«Повернуть вас і в кулуари. Ложу преси теж відчинять. Хоча чесно скажу, що далеко не всі мої колеги з інших фракцій зраділи, що тепер ви поруч. Бо незручні для них часи тепер усе ближче й ближче», — оптимістично спрогнозував він.

У кулуарах для преси на третьому поверсі
Фото: Анна Стешенко
У кулуарах для преси на третьому поверсі

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies