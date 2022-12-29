Президент підписав закон про медіа

Президент Володимир Зеленський підписав закон про медіа.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Кабмін визначив цей документ як "пріоритетний і такий, що спрямований на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції"..

Нагадаємо, депутати підтримали закон про медіа в цілому 13 грудня. "За" висловилося 299 народних обранців.

Тим часом петиція до Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 5655 (про містобудівну реформу) набрала понад 25 тисяч голосів менш ніж за дві доби.