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Президент підписав закон про медіа

Документ має адаптувати законодавство України до положень права ЄС.

Президент підписав закон про медіа
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про медіа.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Кабмін визначив цей документ як "пріоритетний і такий, що спрямований на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції"..

Нагадаємо, депутати підтримали закон про медіа в цілому 13 грудня. "За" висловилося 299 народних обранців.

Тим часом петиція до Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 5655 (про містобудівну реформу) набрала понад 25 тисяч голосів менш ніж за дві доби. 

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