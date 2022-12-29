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СБУ вручила підозру меру Полтави Мамаю у розголошенні таємної військової інформації

Мамая підозрюють в несанкціонованому поширенні інформації про формування у місті нової військової частини та її розташування.

СБУ вручила підозру меру Полтави Мамаю у розголошенні таємної військової інформації
Олександр Мамай
Фото: kolo.poltava.ua

Служба безпеки України вручила підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю.

Про це повідомляє BBC із посиланням на джерело в СБУ, а також на місцеві засоби масової інформації. Пізніше СБУ офіційно підтвердила вручення підозри меру Полтави.

За інформацією місцевих журналістів, Мамая підозрюють в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення українських військових підрозділів в умовах воєнного стану.

Йдеться про ситуацію, коли міський голова на брифінгу озвучив інформацію про формування у місті нової військової частини та її розташування.

За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Як відомо, Олександр Мамай є мером Полтави з 2010 року. На посаді він неодноразово потрапляв в скандали, конфліктував з містянами, місцевими суддями та депутатами. Він робив неоднозначні політичні заяви, наприклад, критикував декомунізацію.

Нагадаємо, нещодавно інформатор окупантів отримав 11 років за гратами за “злив” позицій ЗСУ у Краматорську. Для отримання інформації на чоловіка вийшла його однокласниця, яка входить до складу терористичного угруповання «ДНР».

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