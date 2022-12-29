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Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС компанії ДТЕК

Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції.

Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС компанії ДТЕК
Фото: dtek-kem.com.ua

Сьогодні вранці, 29 грудня, російські окупанти внаслідок масованого ракетного удару по Україні пошкодили, у тому числі, одну з ТЕС компанії ДТЕК. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через обстріл один з працівників отримав легкі поранення. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікарні.

Також повідомляється, що це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ракетна атака росіян 29 грудня завдала певних пошкоджень об‘єктам електрогенерації в Україні. 

Під час ранкової атаки Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. Влучання зафіксовані в Харкові, вибухи лунали в Львові – там без світла 90% споживачів У Києві працювала ППО, також було чути вибухи. 40% киян – без електроенергії. 

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