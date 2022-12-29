Крім того, у будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

Сьогодні, 29 грудня, внаслідок обстрілу кардіодиспансеру у Херсоні постраждали 2 людини.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

“Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок.Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер”, - написав Тимошенко.

За його даними, постраждало 2 людей – охоронець та працівник котельні.

Крім того, у будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, зранку по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу - Росія завдала масованого ракетного удару. Попередньо повідомлялося про запуск 120 ракет. Є влучання у Києві, Харкові, та Львові. У низці областей спрацювала ППО.

Над Києвом, за попередньою інформацією, збито 16 ракет.