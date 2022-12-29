РФ продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом, - Маляр

"Ракетні обстріли та атаки БПЛА по цивільним об’єктам – єдине, що країна-терорист може протиставити потужній та дієвій зброї наших воїнів та всім українцям.

Своїми діями Російська Федерація продовжує доводити, що є державою-терористом. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Тиждень за тижнем Росія продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором. Ракетні обстріли та атаки БПЛА по цивільним об’єктам – єдине, що країна-терорист може протиставити потужній та дієвій зброї наших воїнів на полі бою та всім українцям, які наразі об’єднані єдиною метою – відстояти свою волю та свободу", - написала вона у Telegram.

Вона також наголосила, що українці мають таємну зброю – "це наша сила духу, національна свідомість, відвага та сміливість".

"Саме вони надають всім нам сил, щоб долати зло і при цьому зберігати світло та емпатію в серці", - додала Маляр.

Нагадаємо, сьогодні зранку по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу - Росія завдала масованого ракетного удару. Попередньо повідомлялося про запуск 120 ракет. Є влучання у Києві, Харкові, та Львові. У низці областей спрацювала ППО.

Над Києвом, за попередньою інформацією, збито 16 ракет.