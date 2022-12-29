За добу оборонці України знищили 790 російських військових та гелікоптер

Сили оборони України за попередню добу знищили 790 російських військових та один гелікоптер. Про це повідомляє Генштаб. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 104560 (+790) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3018 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6047 (+10) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2004 (+5) од,

РСЗВ / MLRS – 423 (+5) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 (+0) од,

літаків / aircraft – 283 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 268 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1717 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4675 (+15) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 179 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та сім ракетних ударів. по Україні. А зранку 29 грудня влаштував масовану ракетну атаку на українські міста.