Вночі ворог обстрілював Сумщину та Запоріжжя, атакував дронами Харків та Дніпропетровщину, - ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині. Про це повідомляється в огляді ситуації по регіонах від Офісу президента.

Чернігівщина: за добу — два обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань. Вночі — без обстрілів.

Сумщина: минулої доби 70 ударів завдали російські війська по п’яти прикордонних громадах області. Обстрілів зазнали Миропільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Краснопільська, Білопільська громади.

У всіх випадках — без жертв.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степне, Лежине, Гуляйполе, Малинівка, Степове, Плавні, Комишуваха, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Дорожнянка, Новоандріївка, Білогір'я, Темирівка, Червоне, Чарівне, Щербаки, Павлівка.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина: вчора пізно ввечері Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед". Усього по Харкову було випущено 13 дронів. 11 з них були збиті силами нашої ППО.

Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури міста. Без жертв та постраждалих. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

Вчора протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з рф. Зокрема під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Також вчора зранку ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджені адміністративні та виробничі будівлі. Поранено одну людину.

Мінна небезпека залишається дуже високою. В с. Бугаївка Чугуївського району у лісі підірвалися батько 47 років та його 7-річний син. Обидва госпіталізовані з вибуховими травмами. Дитина у важкому стані. Стан батька – середній.

Дніпропетровщина: вночі атакували дрони-камікадзе та важка артилерія. Наші захисники знищили усі 5 «Шахедів», які росіяни скерували на область.

Нікопольщину ворог знову обстріляв з важкої артилерії. Тричі ударив по Нікопольській та Марганецькій громадах. Без жертв.

Пошкоджена одна багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Андріївки, Площанки і Червонопопівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв Стельмахівку, Площанку, Червонопопівку і Діброву.

Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: пізно ввечері — ракетний удар по Кураховому. Зруйновані приватні житлові будинки, господарські споруди.

Впродовж ночі відбувались обстріли позицій та окраїн Торецької, Мар'їнської, Сіверської, Бахмутської громад.

Поодинокі обстріли відбувалися поблизу с.Роздолівка, с.Благодатне.

По м.Соледар — ракетний удар по санаторію. Без жертв.

Напружена ситуація поблизу с. Бахмутське.

Вночі по Авдіївці — поодинокі прильоти по старій частині міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні, поодинокі прильоти по позиціях.

За добу по області: 1 загиблий, 3 поранених.

Херсонщина: російські окупанти вогнем артилерії продовжують тероризувати жителів населених пунктів області. Серед них — Республіканець, Козацьке і Львове. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки та саме місто Херсон. Також російські військові обстрілюють окуповане місто Олешки.

Через ворожий обстріл села Кізомис постраждали 3 людини. Серед них 14-річна дитина з мінно-вибуховою травмою. Всі доставлені до лікарень.

Загалом минулої доби у Херсонській області 1 людина загинула, 9 людей дістали поранення, серед них 10-річна дитина.