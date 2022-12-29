Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві пролунали декілька вибухів. Уламки ракет пошкодили будинки, майданчик і підприємство (оновлено)

Поранено трьох людей.

У Києві пролунали декілька вибухів. Уламки ракет пошкодили будинки, майданчик і підприємство (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео

У Києві уламки збитих російських ракет пошкодили обʼєкти в Дарницькому, Печерському і Голосіївському районах. Про це повідомили в КМВА. 

Спершу було відомо тільки про ураження будівлі та авто в Дарницькому районі. 

"Працюють сили ППО! Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється", – йшлося у повідомленні. 

Мер міста Віталій Кличко написав, що в столиці було декілька вибухів.

Оновлення 10:16. Стало відомо про третю постраждалу – дівчинку 14 років. Вона і двоє інших потерпілих госпіталізовані.

Оновлення 9:56. Зʼявилися дані про потерпілих – двоє людей зазнали поранень у Дарницькому районі. 

Оновлення 9:47. Руйнування зафіксовані ще в кількох районах.

"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Ситуація щодо постраждалих уточнюється",  – повідомили в КМВА. 

Нагадаємо, ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях теж спрацювала ППО. По Харкову завдано ударів. Ворожі сили почали масовану ракетну атаку після ударів безпілотниками уночі. Задіяні літаки та кораблі-ракетоносці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також