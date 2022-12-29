У Києві пролунали декілька вибухів. Уламки ракет пошкодили будинки, майданчик і підприємство (оновлено)

У Києві уламки збитих російських ракет пошкодили обʼєкти в Дарницькому, Печерському і Голосіївському районах. Про це повідомили в КМВА.

Спершу було відомо тільки про ураження будівлі та авто в Дарницькому районі.

"Працюють сили ППО! Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється", – йшлося у повідомленні.

Мер міста Віталій Кличко написав, що в столиці було декілька вибухів.

Оновлення 10:16. Стало відомо про третю постраждалу – дівчинку 14 років. Вона і двоє інших потерпілих госпіталізовані.

Оновлення 9:56. Зʼявилися дані про потерпілих – двоє людей зазнали поранень у Дарницькому районі.

Оновлення 9:47. Руйнування зафіксовані ще в кількох районах.

"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Ситуація щодо постраждалих уточнюється", – повідомили в КМВА.

Нагадаємо, ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях теж спрацювала ППО. По Харкову завдано ударів. Ворожі сили почали масовану ракетну атаку після ударів безпілотниками уночі. Задіяні літаки та кораблі-ракетоносці.