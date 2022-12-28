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Новорічні ялинки в Києві можна буде здати з 4 січня

Всього в Києві ялинки та сосни можна буде здати в 17 пунктах.

Новорічні ялинки в Києві можна буде здати з 4 січня
Фото: Пресслужба КМДА

Починаючи з 4 січня в Києві почнуть працювати пункти утилізації новорічних ялинок.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що пункти утилізації новорічних ялинок працюватимуть до 31 січня включно. 

У цих пунктах хвойні дерева будуть подрібнені на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Мульча взимку допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – зберегти воду.

Всього в Києві працюватимуть 17 пунктів. З них 11 відкриють у різних районах Києва, а ще 6 на територіях лісництв КП “Дарницьке ЛПГ” та КП “ЛПГ “Конча-Заспа”. 

  • КП УЗН Голосіївського району – просп.Голосіївський, 87-Г (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницького району – вул.Тростянецька, 58-А (пн.-нд. 07:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницького району – фітнес-парк біля озера Лебедине (пн-нд 07:00-17:00);
  • КП УЗН Деснянського району – вул.Електротехнічна, 26 (пн.-пт. 08:00-20:00);
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6 (пн.-пт. 07:00-21:00; сб-нд 8:00-13:00);
  • КП УЗН Оболонського району – просп.Степана Бандери, 26-А (пн.-пт. 07:00-19:00);
  • КП УЗН Печерського району – вул.Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);
  • КП УЗН Подільського району – вул.Анатолія Кузнецова (колишня вул.Дмитрівська), 16-А (пн.-пт. 07:00-16:00);
  • КП УЗН Святошинського району – вул.Жмеринська, 30-Г (пн.-пт. 08:00-20:00);
  • КП УЗН Солом’янського району – вул.Новопольова, 95-А (пн.-пт. 08:00-18:00);
  • КП УЗН Шевченківського району – пров.Герцена, 6 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Дарницьке лісництво, Бориспільське шосе, 23 км (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Дніпровське лісництво, просп.Броварський, 2-А (пн.-пт. 08:00-17:00)
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Білодібровне лісництво, вул.Радистів, 1-В (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Микільське лісництво, квартал №35 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Броварське лісництво, квартал № 72 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «ЛПГ «Конча-Заспа» – вул. Генерала Матикіна, 11-Б (пн.-пт. 08:00-16:00).

В КМДА нагадали, що в 2022 році кияни принесли на переробку 8,5 тис. різних хвойних дерев.

Як раніше повідомлялось, у Києві хвойні дерева обробляють репелентами, щоб убезпечити їх від незаконної вирубки. 

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