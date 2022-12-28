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Морські піхотинці розповіли, як знищили піхотну групу окупантів

Була знищена також ворожа техніка.

Морські піхотинці розповіли, як знищили піхотну групу окупантів
Фото: Скрін з відео

У командуванні морської піхоти ЗСУ розповіли, як після виявлення 140-мим окремим розвідувальним батальйоном ворожої техніки та групи піхоти її було знищено.

Про це повідомляє Командування морської піхоти у Facebook.

«Нещодавно морські піхотинці зі 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти виявили ворожу техніку та групу піхоти, яка нишпорила неподалік власних позицій. Наші воїни відпрацювали по налагодженій схемі: передали координати артилерії та здійснювали подальше корегування вогню», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські сили 26 грудня результативно вдарили по позиціях окупаційних військ РФ у районі Чаплинки Херсонської області. Зазначається, втрати окупантів склали близько 50 людей загиблими.

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