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У Запорізькій області Сили оборони поранили більш ніж 150 окупантів, понад 200 росіян дезертирували зі своєї армії

Утікачів розшукує росгвардія.

У Запорізькій області Сили оборони поранили більш ніж 150 окупантів, понад 200 росіян дезертирували зі своєї армії
Фото: vgoru.org

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про втрати російських окупантів у Запорізькій області.

Як ідеться в повідомленні командування у Facebook, днями у регіоні вдалося знищити один зенітно-ракетний комплекс С300, вісім одиниць військової техніки різних типів і склад боєприпасів.

Також було поранено 150 російських військових. Кількість загиблих уточнюють.

Водночас рашисти масово втікають з армії.

"...На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі група російських військових втекла зі зброєю, дезертирів шукають по всьому місту.

Раніше окупанти на Луганщині були змушені ставити нові блокпости, щоб ловити утікачів.

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