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На Донбасі, окрім "вагнерівців", діють інші російські ПВК

ПВК Патріот має стосунок до Шойгу.

На Донбасі, окрім "вагнерівців", діють інші російські ПВК

На Донбасі, окрім «ПВК Вагнера», з’явилися інші російські приватні військові компанії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Радіо Свобода.

«В районі Степного на Вугледарському напрямку ми побачили, що, окрім ПВК Вагнера, з’явилися ПВК Патріот – афілійована з міністром оборони Шойгу. Вони стягують все боєздатне, щоб домогтися результату. ПВК Вагнер і ПВК Патріот на різних театрах бойових дій. Бахмут – там діє ПВК Вагнера. Ми спостерігаємо, що на іншому напрямку з’являються інші ПВК. Я так розумію, взаємодії між ними немає, це автономні структури», – сказав він.

За даними ГУР, генерал російської армії Сергій Суровікін приєднався до власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Нещодавно Білий дім заявив, що президент Росії Володимир Путін все частіше звертається до російської групи найманців з ПВК “Вагнер” за військовою підтримкою через 10 місяців після його вторгнення в Україну. За найскромнішими підрахунками Білого дому, опублікованими речником національної безпеки Джоном Кірбі, зараз в Україні розміщено 50 000 “вагнерівців”: 10 000 найманців і 40 000 засуджених з російських в'язниць. 

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