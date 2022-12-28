На Донбасі, окрім "вагнерівців", діють інші російські ПВК

На Донбасі, окрім «ПВК Вагнера», з’явилися інші російські приватні військові компанії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Радіо Свобода.

«В районі Степного на Вугледарському напрямку ми побачили, що, окрім ПВК Вагнера, з’явилися ПВК Патріот – афілійована з міністром оборони Шойгу. Вони стягують все боєздатне, щоб домогтися результату. ПВК Вагнер і ПВК Патріот на різних театрах бойових дій. Бахмут – там діє ПВК Вагнера. Ми спостерігаємо, що на іншому напрямку з’являються інші ПВК. Я так розумію, взаємодії між ними немає, це автономні структури», – сказав він.

За даними ГУР, генерал російської армії Сергій Суровікін приєднався до власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Нещодавно Білий дім заявив, що президент Росії Володимир Путін все частіше звертається до російської групи найманців з ПВК “Вагнер” за військовою підтримкою через 10 місяців після його вторгнення в Україну. За найскромнішими підрахунками Білого дому, опублікованими речником національної безпеки Джоном Кірбі, зараз в Україні розміщено 50 000 “вагнерівців”: 10 000 найманців і 40 000 засуджених з російських в'язниць.