Росія відправила воювати в Україну 40 тисяч в'язнів, - Білий дім

Путін все частіше звертається за військовою підтримкою до групи найманців з ПВК “Вагнер”.

Пригожин вербує ув'язнених у колонії для поїздки на війну в Україні у складі ПВК Вагнера

Білий дім заявив, що президент Росії Володимир Путін все частіше звертається до російської групи найманців з ПВК “Вагнер” за військовою підтримкою через 10 місяців після його вторгнення в Україну. За найскромнішими підрахунками Білого дому, опублікованими речником національної безпеки Джоном Кірбі, зараз в Україні розміщено 50 000 “вагнерівців”: 10 000 найманців і 40 000 засуджених з російських в'язниць, повідомляє The Hill.

Власник "Вагнера" Євгеній Пригожин та інші представники ПВК вербували засуджених із в’язниць для боротьби на передовій, тому що вони стикаються з проблемами вербування інших росіян. Деякі з цих ув'язнених мають "серйозні захворювання".

Крім того, Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій “Вагнера” в Україні. Його приватна армія воює разом з російськими військами.

"Для нас цілком очевидно, що ПВК «Вагнер» стає конкуруючим центром влади для російської армії та інших російських міністерств", – сказав Кірбі.

Він також сказав, що Північна Корея завершила першу поставку зброї “Вагнеру”, вона вже оплачена. Ця поставка сталася після ще однієї поставки минулого місяця з Північної Кореї, яка включала піхотні ракети та ракети, надіслані до Росії для використання “Вагнером”.

У боях у Бахмуті, за словами Кірбі, загинуло близько 1000 солдатів “Вагнера”, 90 відсотків з них були засудженими.

Нагадаємо, в українському ГУР вважають, що армії “кухаря Путіна” Пригожина й голови Чечні Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії.

За даними російських правозахисників, до ПВК також насильно відправляють українців, депортованих із Херсонської і Миколаївської областей і утримуваних у російських колоніях.