Іран скоїв величезну стратегічну помилку, підтримавши агресію Росії, - Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив Іран за підтримку Росії у її повномасштабній війні проти України. Він закликав іранську владу припинити військову допомогу Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Тегерану відомо про воєнні злочини Росії, що тривають, спрямовані проти цивільної інфраструктури. Іран робить величезну стратегічну помилку, він обирає хибний шлях і руйнує свій авторитет, коли вдає, що не стає ні на чий бік у цій війні", – сказав головний дипломат ЄС сьогодні, 23 грудня, за підсумками участі в другій Багдадській конференції зі співпраці та партнерства.

Боррель додав, що порушив це питання перед міністром закордонних справ Ірану. Той у відповідь рішуче заперечив, що Іран надає безпілотники Росії, і стверджував, що такі постачання мали місце лише до нападу Росії на Україну.

Також топдипломат ЄС закликав іранську владу припинити страти й криваві репресії проти мирних протестувальників.

"Перехід на бік Росії та неприйнятні придушення протестів не можуть залишатися без наслідків. Саме тому минулого тижня Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила нові санкції проти Ірану у відповідь на постачання безпілотників до Росії", – нагадав він.

Крім того, введені санкції стосуються порушення прав людини.

Нагадаємо, США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш піддався тиску з боку РФ і тому не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Нещодавно МЗС Ірану заперечило звинувачення у військовій підтримці Росії і засудило “грубі висловлювання президента України Володимира Зеленського” на адресу країни, що пролунали в Конгресі США.