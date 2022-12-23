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СБУ оголосила в розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українок

Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму.

СБУ оголосила в розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українок
Громадянка РФ Ольга Биковська
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази щодо дружини російського загарбника, яка спонукала його до насильства над мирними жителями України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму. 

Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області. Служба безпеки перехопила цю телефонну розмову і задокументувала факт злочину.

На підставі зібраної доказової бази слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантку оголошено у державний та міжнародний розшук. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у квітні СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта з дружиною. "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорила росіянка своєму чоловіку-загарбнику.

А наприкінці березня в розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов окупантів, з яких стало відомо, що окупанти почали ґвалтувати неповнолітніх і їсти собак.

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