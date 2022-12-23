Херсонців закликали евакуюватись до більш безпечних областей України

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям, зокрема мешканцям мікрорайону Острів, подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що існує висока ймовірність того, що жителі можуть залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання. Тому людям рекомендують тимчасово виїхати до більш безпечних областей України.

При цьому Херсонська ОВА допомагає всім охочим безкоштовно евакуюватися. Щоб подати заявку, необхідно звернутися на гарячу лінію: 0 800 330 951 або (091) 481-78-45.Виїхати допомагають також волонтерські організації.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині виявили чергові масові поховання зі слідами тортур. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи.