США вжили надзвичайних заходів безпеки, щоб допомогти Зеленському дістатися до Вашингтона

Це свідчить про важливість двосторонніх відносин для обох країн.

Надзвичайні заходи, вжиті для транспортування президента України Володимира Зеленського з України до столиці США, є ознакою того, наскільки важливі відносини для обох країн, йдеться у матеріалі BBC “Як президент Зеленський потрапив до Вашингтона?”.

Після відвідин лінії фронту на сході України у вівторок, 20 грудня, поїздка Зеленського до Вашингтона, округ Колумбія, почалася з нічної подорожі потягом до Польщі перед тим, як сісти на борт літака ВПС США, як повідомляється, за підтримки літака-розвідника НАТО та винищувача F-15.

Звіти про візит до Вашингтона почали поширюватися на початку цього тижня, але вони не були підтверджені до раннього ранку середи, 21 грудня, коли офіційні особи США були впевнені, що український лідер безпечно прямує до столиці США.

Зазначається, що візит обговорювався місяцями, але останні приготування були зроблені швидко – обидва президенти говорили про це 11 грудня, а запрошення Зеленському надійшло через три дні. Лише після підтвердження візиту можна було втілити остаточні плани в життя.

Не дивно, що жодної офіційної інформації про цю поїздку не було оприлюднено - заходи безпеки під час президентських візитів суворі навіть у мирний час, але для лідера військового часу ризики ще більші.

Через загрозу російських ракет авіапереліт над Україною стає занадто ризикованим. Зеленський, схоже, таємно проїхав потягом через Україну до Польщі, де його помітили рано в середу на залізничній станції в прикордонному місті Перемишль.

На кадрах польського телебачення було видно антураж, включно з паном Зеленським, який йде по перону, а на задньому плані — синьо-жовтий український поїзд. Потім група сіла в колону автомобілів, що чекали, включно з чорними Chevrolet Suburban – улюбленою моделлю уряду США.

Зазначається, що багато західних лідерів і офіційних осіб їздили поїздом, щоб відвідати Зеленського в Києві, але це був його перший закордонний візит з початку війни в Росії.

Невдовзі після цього дані про політ показали, що Boeing C-40B ВПС США, який, як вважають, перевозив пана Зеленського, злетів з аеропорту у Жешуві приблизно за 80 км на захід від кордону з Україною.

Літак прямував на північний захід у бік Сполученого Королівства, але перш ніж він увійшов у повітряний простір над Північним морем, літак-розвідник НАТО просканував територію. Відомо, що море патрулюють російські підводні човни.

А американський винищувач F-15, який вилетів з бази в Англії, частину рейсу супроводжував літак із Зеленським.

Близько полудня у Вашингтоні – через майже 10 годин після зльоту та ще багатьох годин подорожі – літак приземлився поблизу Вашингтона.

Після прибуття йому надали охорону Секретної служби - як і всім головам держав, які прибувають з візитом. Але статус пана Зеленського як лідера країни, яка перебуває у стані війни з Росією, означав, що співробітники служби безпеки були особливо пильними.

«Ми добре усвідомлюємо, що Росія має ресурси в цій країні і може спробувати щось зробити. Ми знаємо, що поставлено на карту», — сказав журналістам один високопоставлений чиновник.

Зазначається, що, незважаючи на занепокоєння, візит пройшов добре. У четвер Зеленський ненадовго зупинився в Польщі, повертаючись додому, щоб зустрітися зі своїм колегою Анджеєм Дудою. А до п’ятниці - повернувся за свій робочий стіл у Києві, опублікувавши коротке відео в Telegram: «Ми працюємо на перемогу».

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський відбув до Вашингтона, де мав двосторонні переговори з президентом США Джо Байденом і виступ перед Конгресом.

Володимир Зеленський подякував американцям за підтримку і закликав продовжувати її, аби демократія перемогла.

На відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці.