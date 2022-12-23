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867 дітей зазнали поранень в Україні від початку повномасштабної війни

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

867 дітей зазнали поранень в Україні від початку повномасштабної війни
Фото: Центр нацспротиву

Більш ніж 1317 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 450. Зросла кількість поранених - 867.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 80, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській – 40.

Так, 22 грудня внаслідок обстрілу ворогом с. Магдалинівка Запорізької області зазнали поранень двоє хлопчиків віком 3 та 15 років.

Також 22 грудня через обстріл окупантами м. Марганець Дніпропетровської області травмовано 8-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю. 

Нагадаємо, росіяни намагаються зібрати від 1,5 до 2 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх до Росії нібито на новорічні "ялинки". Мер Мелітополя Іван Федоров закликав батьків не віддавати своїх дітей окупантам.

Зазначимо, минулої доби, 22 грудня, російські військові вбили п’ятьох і поранили 18 мирних українців. Люди були вбиті у Донецькій і Херсонській областях.

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