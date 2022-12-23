Унаслідок збройної агресії РФ вчора загинули п’ятеро українців, – ОП

Люди були вбиті у Донецькій і Херсонській областях.

Минулої доби, 22 грудня, російські військові вбили п’ятьох і поранили 18 мирних українців.

Про це повідомляє у Telegram Офіс президента з посиланням на дані цивільних адміністрацій.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 22 грудня 2022 року:

Донецька область – 4 загиблих, 7 поранених;

Запорізька область – 2 поранених;

Харківська область – 6 поранених (одна людина підірвалася на міні);

Херсонська область – 1 загиблий, 3 поранених.

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.