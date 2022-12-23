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Унаслідок російських обстрілів пошкоджено лікарню на Харківщині, є поранені

Зруйновано приватний будинок, в іншому домоволодінні виникла пожежа.

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено лікарню на Харківщині, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Цієї доби російські військові обстрілювали ракетами і артилерією прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення четверо працівників райлікарні – троє чоловіків та жінка. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає”, – розповів Синєгубов.

 

За його словами, обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без постраждалих.

Залишаться високою мінна небезпека. У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських окупантів в районі села Хатнє. Збройні Сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину.

 

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили ракетами по Харкову. 

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