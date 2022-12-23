Уночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю і Марганцю

Цієї ночі росіяни двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Павло Резніченко.

За його словами, ударів було завдано по двох містах – Нікополю і Марганцю. Люди не постраждали.

“У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються”, – йдеться у повідомленні.

В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. На цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вночі 22 грудня росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждала дитина.