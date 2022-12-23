Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю і Марганцю

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і газогін.

Уночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю і Марганцю
Фото: Павло Резніченко у Telegram

Цієї ночі росіяни двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Павло Резніченко.

За його словами, ударів було завдано по двох містах – Нікополю і Марганцю. Люди не постраждали.

“У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються”, – йдеться у повідомленні.

В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. На цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, вночі 22 грудня росіяни обстріляли Нікопольщину, постраждала дитина. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також