У військових та силовиків РФ виник конфлікт у херсонському напрямку

У російських силовиків та військових у херсонському напрямку стався конфлікт через недостатнє матеріальне забезпечення.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

“Між окупаційними силовиками (Росгвардія, ФСБ) та військовими наростає напруга через недостатнє матеріальне забезпечення. Так, перші відбирають найкращі транспортні засоби, які доставляють окупанти на тимчасово окуповані території”, – йдеться у повідомленні.

Водночас потреби військових забезпечують за надлишковим принципом.

“Ситуацію погіршує негласна заборона на доставку нових транспортних засобів через Крим, яку ввели окупанти. Така ситуація знижує моральний стан росіян на лівому березі Херсонщини”, – додають у Центрі.

Нагадаємо, за 302 дні повномасштабної війни Росія втратила 100 400 окупантів і 3003 танки.