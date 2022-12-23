Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Байден пояснив, чому Україні не дали всю необхідну для відбиття атак Росії зброю
Байден пояснив, чому Україні не дали всю необхідну для відбиття атак Росії зброю
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
ГоловнаСуспільствоВійна

У військових та силовиків РФ виник конфлікт у херсонському напрямку

Зростає напруга через недостатнє матеріальне забезпечення.

У військових та силовиків РФ виник конфлікт у херсонському напрямку
Фото: РБК

У російських силовиків та військових у херсонському напрямку стався конфлікт через недостатнє матеріальне забезпечення.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

“Між окупаційними силовиками (Росгвардія, ФСБ) та військовими наростає напруга через недостатнє матеріальне забезпечення. Так, перші відбирають найкращі транспортні засоби, які доставляють окупанти на тимчасово окуповані території”, – йдеться у повідомленні.

Водночас потреби військових забезпечують за надлишковим принципом. 

“Ситуацію погіршує негласна заборона на доставку нових транспортних засобів через Крим, яку ввели окупанти. Така ситуація знижує моральний стан росіян на лівому березі Херсонщини”, – додають у Центрі.

Нагадаємо, за 302 дні повномасштабної війни Росія втратила 100 400 окупантів і 3003 танки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також