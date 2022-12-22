З початку року українці завезли 510 тис. генераторів, - Шмигаль

Газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції – це ще один шлях стабілізації енергосистеми.

Громадяни України з початку року завезли уже 510,3 тис. генераторів переважно малої потужності. Крім того, партнери надають Україні промислові генератори більшої потужності під критичну інфраструктуру.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

“Газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції – це ще один шлях. У нас є такі станції українського виробництва. Більше того, вони вже встановлені, зараз відновлюють їх роботу. Ті, які вироблені, ми забираємо зі складів і теж встановлюємо”, - розповів Шмигаль.

Він додав, що виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони дуже швидко піднімаються - до 3 хвилин.

“Для порівняння атомний блок розганяється три доби, а гаситься півтора місяці. Тепловий блок з холодного стану піднімається від 8 до 12 годин, з гарячого стану від 30 хв. до 1,5 години”, - уточнив Шмигаль.

Очільник уряду розповів, що газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки, в середньому 50 МВт. Якщо їх поставити 20 штук, то вийде 1 тис. МВт, це потужність атомного блоку. При тому вони, зазвичай, не потребують особливого людського втручання і обслуговування. Такі установки можна використовувати для забезпечення великих міст водою і теплом.

“Друга їх сфера застосування – енергетична безпека атомної генерації. Коли при блекауті розвалюється мережа, розбалансовується і все виключається, то щоб підняти атомний блок потрібно 100-150 МВт для старту його роботи. На генераторах такої потужності не доб'єшся. Відповідно потрібно знайти звідки "підкурити", і з цим можуть допомогти саме газотурбінні блоки”, - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що при найбільш складному випадку повного блекауту вихід займатиме від 7 до 10 днів. Раніше Денис Шмигаль заявляв, що евакуація з Києва через блекаут може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.