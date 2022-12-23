Росія за добу завдала один ракетний та чотири авіаційних удари по Україні, - Генштаб

Ворог збільшив обсяги перевезення особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

Триває 303-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському - намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти планують розгорнути на території білорусі польовий шпиталь.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема це - Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка на Харківщині та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Куземівка і Коломийчиха Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти знову завдали вогневого ураження по районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони двадцяти двох населених пунктів. Серед них - Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне та Веселе Донецької області. Окрім того, авіаудари зафіксовано біля Спірного та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад сорок населених пунктів. Зокрема це - Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.

Для посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії.

Українська авіація протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.