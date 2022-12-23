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​Прокуратура зафіксувала понад 5 тисяч випадків катувань на звільнених від російських окупантів територіях

Станом на 19 грудня в ЄРДР зареєстровано 54 607 злочинів, пов’язаних з агресією РФ.

​Прокуратура зафіксувала понад 5 тисяч випадків катувань на звільнених від російських окупантів територіях
Фото: Сергій Болвінов

Органи прокуратури відкрили 5079 кримінальних проваджень за фактами катувань та іншого нелюдського поводження російських військових в Україні. 

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на інформаційний запит від Центру прав людини ZMINA.

Зазначається, що на деокупованих територіях України після відступу росіян було виявлено 54 місця жорстокого поводження з населенням, так званих катівень.

Наразі здійснюється досудове розслідування у 855 кримінальних провадженнях по воєнних злочинах проти дітей, пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України, у тому числі 10 – за фактами сексуального насильства. Усього органами прокуратури розслідується 2415 проваджень по злочинах, вчинених стосовно дітей та у сфері охорони дитинства.

Станом на 19 грудня в ЄРДР зареєстровано 54 607 злочинів, пов’язаних з агресією РФ, серед них 52 879 за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Раніше також повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронними органами встановлено 154 факти вчинення російськими військовослужбовцями сексуального насилля відносно жінок, дітей та чоловіків на території України.

За результатами досудового розслідування повідомлено про підозру шістьом військовослужбовцям РФ.

Серед них:

  • Ринат Хакімянов та Арслан Саліхов, яких підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки на Київщині;
  • Булат Фассахов, якого підозрюють у зґвалтуванні на Київщині, що тривало декілька днів;
  • Михайло Романов, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки в селі Шевченкове на Київщині. Цей випадок став одним з перших подібних, про який стало відомо в медіа.
  • Ринат Хакімянов, Арслан Саліхов, Булат Фассахов та Михайло Романов

Ринат Хакімянов, Арслан Саліхов, Булат Фассахов та Михайло Романов
Ринат Хакімянов, Арслан Саліхов, Булат Фассахов та Михайло Романов

Нагадаємо, на Харківщині від початку деокупації  зафіксували 2316 воєнних злочинів росіян

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