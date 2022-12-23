Скульптура була розташована на території Чернівецького коледжу дизайну та економіки.

У Чернівцях демонтували останній пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомив у Telegram міський голова Чернівців Роман Клічук.

Скульптура була розташована на території Чернівецького коледжу дизайну та економіки.

"Послідовно позбуваємось радянського мотлоху. Цього разу під демонтаж потрапив вже останній пам’ятник "великому руzzzькому поету" Пушкіну", – написав Клінчук.

Цей пам'ятник Пушкіну – гіпсова тиражована скульптура, тож історичної чи культурної цінності вона не має. Наразі в місті ще залишився бюст Пушкіну – на фасаді театру.

Нагадаємо, перший пам'ятник Пушкіну в Чернівцях демонтували в листопаді. Повідомлялося, що незабаром знесуть і другий.