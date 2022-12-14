Харківські дієвці культури просять президента посприяти перейменуванню Театру ім.Пушкіна

Харківські дієвці культури звернулись до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому просять посприяти перейменуванню Харківського академічного російського драматичного театру імені О. С. Пушкіна. А саме - прибрати з його назви ім'я російського поета та згадку про державу-агресора.

Харківський академічний театр є комунальним закладом Харківської обласної ради. Колектив театру звернувся до голови Харківської облради з пропозицією перейменування, 20 вересня 2022 депутати розглянули цю пропозицію та відхилили її. Апарат облради підготував новий проєкт рішення про перейменування, утім 3 грудня 2022 депутати відмовились внести його розгляд до порядку денного.

Культурні дієвці розцінюють таку позицію депутатів облради як саботаж політики, яку проводить держава в умовах війни, сформульовану експертною радою Міністерства культури з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму.

“Для самого театру позбавитися від маркерів країни-вбивці також надзвичайно важливо., - йдеться у листі. - Бо, по суті, це позиційно долає історичну трагедію створення цього театру в 1933 році ніби «на заміну» знищеного радянським тоталітарним режимом курбасівського Березолю. [...] Варто зазначити, що Пушкін не має жодного стосунку до Харкова, ніколи не відвідував наше місто, і навіть більше ‒ згадував про нього вкрай зневажливо. Так само зневажливо російський поет ставився до українців, поляків та інших поневолених народів імперії, оспівував у своїх творах воєнні злочини російської армії. Зокрема, глорифікував завоювання Кавказу, що супроводжувалося геноцидом черкесів (поема «Кавказ»), криваве придушення Польського повстання 1830-1831 рр. (вірш «Клеветникам России»), принижував спроби українців відновити права і вольності Гетьманщини (поема «Полтава»). Вірш «Бородинская годовщина» сповнений антиєвропейського та відверто шовіністичного пафосу.”

Підписанти листа, серед яких - дієвці культури Харкова та всієї України, вимагають звернути увагу на ситуацію, яку розцінюють як питання національної безпеки, та посприяти її врегулюванню.

Свої підписи поставили:

Сергій Жадан, письменник, громадський діяч

Ольга Турутя-Прасолова, режисерка Харківського академічного російського драматичного театру імені О.С. Пушкіна

Яна Партола, театрознавець, декан театрального факультету ХНУМ імені І.П. Котляревського, кандидат мистецтвознавства

Ігор Ладенко, творчий керівник “Театру 19”, викладач кафедри майстерності актора і режисури ХНУМ імені І.П. Котляревського

Степан Пасічник, заслужений діяч мистецтв України, головний режисер Харківського академічного драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка

Вахтанг Кебуладзе, філософ, перекладач, публіцист

Галина Куц, доктор політичних наук, професор, депутат Харківської обласної ради

Марія Тахтаулова, історикиня, начальниця Північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті

Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літературного музею

Іванна Скиба-Якубова, керуюча партнерка PR-агенції “Bagels & Letters”, волонтерка БФ «Харків з тобою»

Антон Бондарев, дослідник історії Харкова

Всеволод Кожемяко, командир добровольчого батальйону “Хартія”

Олена Либо, старша викладачка кафедри театрознавства ХНУМ імені І.П. Котляревського, експертка УКФ

Олександр Савчук, видавець, кандидат філософських наук, співробітник ХНУ імені В. Н. Каразіна

Люба Морозова, музикознавиця, музична критикиня, членкиня Шевченківського комітету.

Марина Куценко, наукова співробітниця Харківського літературного музею

Володимир Єрмоленко, філософ, есеїст, перекладач

Тетяна Огаркова, літературознавиця, докторка філософії

Лідія Калашникова, завідуюча відділу Харківського літературного музею

Нагадаємо, 8 грудня депутати Київради перейменували 32 вулиці, провулки і бульвари столиці, назви яких пов’язані з Росією або радянським минулим.