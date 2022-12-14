Харківські дієвці культури просять президента посприяти перейменуванню Театру ім.Пушкіна

Харківські дієвці культури звернулись до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому просять посприяти перейменуванню Харківського академічного російського драматичного театру імені О. С. Пушкіна. А саме - прибрати з його назви ім'я російського поета та згадку про державу-агресора.
Харківський академічний театр є комунальним закладом Харківської обласної ради. Колектив театру звернувся до голови Харківської облради з пропозицією перейменування, 20 вересня 2022 депутати розглянули цю пропозицію та відхилили її. Апарат облради підготував новий проєкт рішення про перейменування, утім 3 грудня 2022 депутати відмовились внести його розгляд до порядку денного.
Культурні дієвці розцінюють таку позицію депутатів облради як саботаж політики, яку проводить держава в умовах війни, сформульовану експертною радою Міністерства культури з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму.
“Для самого театру позбавитися від маркерів країни-вбивці також надзвичайно важливо., - йдеться у листі. - Бо, по суті, це позиційно долає історичну трагедію створення цього театру в 1933 році ніби «на заміну» знищеного радянським тоталітарним режимом курбасівського Березолю. [...] Варто зазначити, що Пушкін не має жодного стосунку до Харкова, ніколи не відвідував наше місто, і навіть більше ‒ згадував про нього вкрай зневажливо. Так само зневажливо російський поет ставився до українців, поляків та інших поневолених народів імперії, оспівував у своїх творах воєнні злочини російської армії. Зокрема, глорифікував завоювання Кавказу, що супроводжувалося геноцидом черкесів (поема «Кавказ»), криваве придушення Польського повстання 1830-1831 рр. (вірш «Клеветникам России»), принижував спроби українців відновити права і вольності Гетьманщини (поема «Полтава»). Вірш «Бородинская годовщина» сповнений антиєвропейського та відверто шовіністичного пафосу.”
Підписанти листа, серед яких - дієвці культури Харкова та всієї України, вимагають звернути увагу на ситуацію, яку розцінюють як питання національної безпеки, та посприяти її врегулюванню.
Свої підписи поставили:
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Сергій Жадан, письменник, громадський діяч
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Ольга Турутя-Прасолова, режисерка Харківського академічного російського драматичного театру імені О.С. Пушкіна
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Яна Партола, театрознавець, декан театрального факультету ХНУМ імені І.П. Котляревського, кандидат мистецтвознавства
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Ігор Ладенко, творчий керівник “Театру 19”, викладач кафедри майстерності актора і режисури ХНУМ імені І.П. Котляревського
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Степан Пасічник, заслужений діяч мистецтв України, головний режисер Харківського академічного драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка
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Вахтанг Кебуладзе, філософ, перекладач, публіцист
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Галина Куц, доктор політичних наук, професор, депутат Харківської обласної ради
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Марія Тахтаулова, історикиня, начальниця Північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті
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Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літературного музею
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Іванна Скиба-Якубова, керуюча партнерка PR-агенції “Bagels & Letters”, волонтерка БФ «Харків з тобою»
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Антон Бондарев, дослідник історії Харкова
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Всеволод Кожемяко, командир добровольчого батальйону “Хартія”
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Олена Либо, старша викладачка кафедри театрознавства ХНУМ імені І.П. Котляревського, експертка УКФ
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Олександр Савчук, видавець, кандидат філософських наук, співробітник ХНУ імені В. Н. Каразіна
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Люба Морозова, музикознавиця, музична критикиня, членкиня Шевченківського комітету.
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Марина Куценко, наукова співробітниця Харківського літературного музею
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Володимир Єрмоленко, філософ, есеїст, перекладач
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Тетяна Огаркова, літературознавиця, докторка філософії
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Лідія Калашникова, завідуюча відділу Харківського літературного музею
Нагадаємо, 8 грудня депутати Київради перейменували 32 вулиці, провулки і бульвари столиці, назви яких пов’язані з Росією або радянським минулим.