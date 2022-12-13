Помер композитор Анджело Бадаламенті, який написав музику до культового серіалу “Твін Пікс”

У віці 85 років помер американьский піаніст композитор Анджело Бадаламенті, який, зокрема, писав музику до фільмів відомого режисера Девіда Лінча.
Про це пише hollywoodreporter.com.
Композитор помер природною смертю в оточенні родини у своєму будинку у Нью-Джерсі, повідомила виданню його племінниця.
Бадаламенті був автором саундтреків до таких фільмів режисера як “Блакитний оксамит” та “Малхолланд Драйв”, а також культового серіалу “Твін Пікс”.
“Композитор з класичною освітою також співпрацював з еклектичною сумішшю співаків практично в усіх жанрах протягом своєї довгої кар’єри”, – зазначає видання. Серед них є: Ніна Сімон, Девід Боуї, Пол Маккартні, Лайза Мінеллі, Pet Shop Boys та LL Cool J.
Під музику Бадаламенті також запалювали олімпійський вогонь на відкритті Літних ігор у Барселоні 1992 року.
Нагадаємо, у віці 76 років помер засновник і вокаліст шотландського рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті.