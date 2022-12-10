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У 2023 році Київ стане запрошеною столицею Дня міста в Барселоні

Про це розповіла пані мер Барселони під час візиту до Музею історії Києва.

У 2023 році Київ стане запрошеною столицею Дня міста в Барселоні
Ада Колау під час візиту до Музею історії Києва
Фото: facebook.com/diana.popova

Наступного року в рамках фестивалю La Mercè (День міста Барселони) Київ виступатиме як запрошена столиця та матиме змогу продемонструвати українську культуру в усіх форматах. Про це розповіла пані мер Барселони Ада Колау під час візиту до Музею історії Києва, що став частиною її першого офіційного візиту в Київ.

В рамках візиту, музейники провели для Ади Колау та делегації її колег й іспанських журналістів екскурсію експозицією «Made in Kyiv» та зробили для них короткий екскурс в історію міста. 

Екскурсія для іспанської делегації в Музеї історії Києва
Фото: facebook.com/diana.popova
Екскурсія для іспанської делегації в Музеї історії Києва

“Ми обговорювали, що обов‘язково долучимось до створення якісної програми гідного представлення Києва на фестивалі La Mercè у Барселоні. Зараз над цим працює департамент культури КМДА”, - прокоментувала директорка Музею історії Києва Діана Попова.

Планується, що на вулицях Барселони буде представлена українська кухня та відбудуться заходи за участю митців із Києва.

La Mercè - щорічний фестиваль (День міста) Барселони, який триває 4 дні та святкується з 1871 року. Під час фестивалю на вулицях міста проходить близько 500 подій, що представляють культуру та традиції Каталонії. До участі у фестивалі щорічно запрошують інше місто; цьогоріч запрошеною столицею La Mercè був Рим.

Нагадаємо, Київ та Барселона підписали Меморандум про побратимство між містами 24 вересня 2022 під час візиту мера Києва Віталія Кличка до Барселони. Барселона стала сьомим європейським містом, із якими Київ підписав побратимство від початку широкомасштабної агресії РФ. Тоді ж почалися перемовини про те, що наступного року Київ буде містом-партнером у відзначенні Дня Барселони. 

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