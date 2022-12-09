“Видавництво Старого Лева” припинило співпрацю з письменником Доржем Бату, якого раніше звинуватили у фальшуванні біографії

“Видавництво Старого Лева” не буде додруковувати книжки авторства Доржа Бату (Андрія Васильєва). Його книги, які вже є в наявності, будуть промарковані, як такі, в яких “Інформація про біографію автора не є достовірною”.

Про це повідомило “Видавництво Старого Лева”.

“Ми не є слідчими органами, щоб із впевненістю стверджувати, де саме Дорж працював чи працює, а де ні. Але введення нас в оману та відсутність прямих відповідей суперечить нашим цінностям та руйнує основи довіри, на яких ґрунтується наша робота. Це унеможливлює нашу подальшу співпрацю з Доржем Бату”, - повідомили у видавництві.

Також “Видавництво Старого Лева” наголосило, що не мало причин сумніватися у правдивості його слів, зокрема посаді та роботі, яку він виконує.

“За плечима у Доржа багаторічний і підтверджений журналістський бекґраунд, робота з провідними медіа країни, зокрема як журналіста при Медіакорпусі ООН новинної служби ТСН “1+1”, публічний блог працівника НАСА, який описує будні команди, інтервʼю з ним на цій позиції. Також ми неодноразово бачили фото і відеовключенння у формі, отримували описи робочого місця та процесів, бачили фото перепустки, виданої НАСА, та ін”, - наголосили в компанії, і додали, що запросили Доржа Бату підтвердити місце його роботи, а саме “оператор корекцій траєкторій Центру керування польотами Національного управління з аеронавтики та досліджень космічного простору США”, як це зазначено у анотації до книжки його авторства “Франческа. Повелителька територій” та в публічних матеріалах видавництва.

Втім, прямої відповіді та підтвердження цієї посади від Доржа Бату видавництво не отримало, він лише написав, що на момент виходу книжки він працював у компанії – приватного контрактора НАСА.

Видавництво перепросило за ситуацію, що склалась, і пообіцяло у майбутньому ретельніше перевіряти біографії авторів, спираючись не лише на їхній соціальний та репутаційний капітал і доброчесність.

Нагадаємо, раніше громадський діяч Віктор Трегубов оприлюднив інформацію, згідно з якою Дорж Бату (Андрій Васильєв) не працював у НАСА.

За словами Трегубова, компетентний знайомий повідомив йому після перевірки, що Андрій Васильєв ніколи не працював в НАСА і в космічній галузі загалом, а також не був дотичним до Національної гвардії США.

“Більш того, після повідомлення про це НАСА почали власне розслідування, і повідомили Андрієві, що так не можна. Але з брехні виплутатися не так просто - його вже занадто часто запрошували на різні українські заходи, навіть офіційні, та в медіа. Тому він певний час продовжував. Тоді йому прийшло друге китайське - з попередженням про можливий судовий позов. Тут він вняв. І “служба в НАСА” різко змінилася “працею на надсекретному проекті”, а тих, хто ще посилається на НАСА, Андрій обережно виправляє. Бо так можна і з США поїхати”, - написав Трегубов.

Він додав, що Андрій Васильєв є росіянином із дипломом Бурятського державного університету у дисципліні “сходознавство” та довго працював на федеральних каналах.

Сам Дорж Бату написав у відповідь на звинувачення Трегубова, що не є держслужбовцем, а працював і працює на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів.

“Я не буду продовжувати обговорення цієї теми в соцмережах і перейду до консультацій про перенесення обговорення в юридичну площину”, - підсумував він.

Нагадаємо, з 12 до 19 грудня Український інститут книги проведе другий Національний тиждень читання.