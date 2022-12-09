На Санденс 2023 відібрали дві українські стрічки

До конкурсної програми фестивалю незалежного кіно Санденс 2023 відібрали два українських документальних фільми про війну проти Росії : "Залізні метелики" та "20 днів у Маріуполі". Вони змагатимуться за нагороди в конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.

"20 днів у Маріуполі" українського військового кореспондента, фотографа Мстислава Чернова розповідає про напад Росії, бомбардування пологового будинку та про порятунок автора стрічки та його колег з Asociated Press з оточеного російськими окупантами міста.

“Ми поїхали до Маріуполя не з метою зняти документальний фільм, а для того, щоб вчасно повідомити про те, що там відбувається. Пізніше ми зрозуміли, що збрані разом, ці відео зможуть розповісти повнішу історію про те, що сталося з жителями міста – історію, яка, я сподіваюся, допоможе аудиторії зрозуміти масштаб російського вторгнення в Україну та жахи, які розгорталися в Маріуполі”, – каже Чернов.

Стрічка "Залізні метелики" режисера Романа Любого досліджує обставини збиття російськими військовими цивільного літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році, риторику російських пропагандистів та реакцію світової спільноти на цей злочин.

"Цей фільм присвячений пасажирам і екіпажу рейсу MH17 та всім жертвам російської агресії проти України. Це наша реакція на непокаране вбивство 298 громадян різних країн і континентів, яке було скоєне у нас вдома і ми не могли не висловитись. Це наша відповідь вбивцям і брехунам від нас як від громадян України і як громадян Світу", – пояснює Роман Любий.

Кінофестиваль незалежного кіно Санденс (Sundance Film Festival) проходитиме в США 19-29 січня 2023.

Нагадаємо, українська кіноспільнота вимагає відставки керівництва Держкіно через некомпетентність і недоброчесність.