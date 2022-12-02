Національна опера України оголосила програму на грудень

У грудні 2022 року Національна опера України планує до показу лише денні вистави із обмеженою кількістю глядачів, що пов’язане із питаннями безпеки та комендантської години. Про це повідомила пресслужба театру.

У програмі заплановані наступні покази:

2 грудня (п’ятниця) о 17:00 - балет Михайла Скорульського «Лісова пісня»

Працюючи над балетом, Михайло Скорульський поєднав сюжет драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» із народнопісенними мотивами. В головних партіях глядачі побачать Ольгу Киф’як-фон-Крамер (Мавка), Олександра Скулкіна (Лукаш), Віталія Нетруненко (Перелісник), Ірину Романовську (Килина), Микиту Кайгородова (Куць), Сергія Кривоконя (Той, що греблю рве) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

3 грудня (субота) о 15:00 - опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка

Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» за сюжетом Івана Котляревського належить до визначних творів української музичної культури. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю. Головні партії виконують Ольга Матушенко (Наталка), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха, мати Наталки), Руслан Танський (Возний Тетерваковський, жених Наталчин), Володимир Тишков (Виборний Макогоненко), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Петро Приймак (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш. Музична редакція Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

4 грудня (неділя) о 15:00 – опера «Травіата» Джузеппе Верді

Опера «Травіата» Джузеппе Верді у постановці Анатолія Солов'яненка – це сучасне бачення класичного твору. Сучасні сукні, міні-спідниці, модні ф'южн інтер'єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері. Постановний склад: Анатолій Солов’яненко (режисер-постановник), Микола Дядюра (диригент-постановник), Вікторія Савенко (хормейстер-постановник), Андрій Злобін (художник-постановник), Ганна Іпатьєва (художник костюмів), Віктор Іщук (постановник танців). Дійові особи та виконавці: Віолетта Валері (Ольга Фомічова), Альфред Жермон (Дмитро Іванченко), Жорж Жермон, його батько (Геннадій Ващенко), Лікар Гренвіль (Богдан Тарас), Барон Дюфоль (Олександр Бойко), Маркіз д’Обіньї (В’ячеслав Базир), Гастон, віконт де Леторьєр (Сергій Пащук), Флора Бервуа (Ірина Петрова), Аніна (Тетяна Хараузова), Жозеф, слуга Віолетти (Руслан Танський). Диригент - Віктор Олійник.

9 грудня (п’ятниця) о 17:00 - вечір одноактних балетів «Шопеніана» та «Пахіта» Людвига Мінкуса

Вистава відбудеться за участі провідних солістів балетної трупи театру. Диригент – Герман Макаренко.

Фото: Національна опера України

10 грудня (субота) о 15:00 - опера Жоржа Бізе «Кармен»

На сьогоднішній день «Кармен» є однією з найбільш популярних опер у світі. Її виконують практично на всіх оперних сценах світу. В титульній партії – одна з кращих Кармен Європи Анжеліна Швачка. Також в головних ролях Дмитро Кузьмін (Хозе), Лілія Гревцова (Мікаела, наречена Хозе), Геннадій Ващенко (Ескаміьо, тореадор), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка), Сергій Магера (Цуніга, капітан) та ін. Диригент - Віктор Олійник.

Фото: Національна опера України

11 грудня (неділя) о 15:00 – балет «Дон Кіхот» Людвига Мінкуса

Головні партії в балеті, який, без перебільшення, називають святом танцю, виконують Ольга Голиця та Микита Сухоруков.

Фото: Національна опера України

16 грудня (п’ятниця) о 17:00 – опера Джузеппе Верді «Набукко»

Із двадцяти шести опер, створених Верді, «Набукко» класифікується як одна з ранніх і, водночас, одна найкращих в його творчій спадщині. Опера «Набукко» була написана Верді як гімн національно-визвольного руху. Особливе місце в «Набукко» посідає хор, що супроводжує практично всі основні сцени. Недарма цю оперу називають «хоровою драмою». Знаменитий хор «Va рensiero» з третього акту тривалий час був гімном італійських революціонерів. Мабуть саме за рахунок цього опера як ніколи співзвучна нашому сьогоденню. Постановний склад: Анатолій Соловяненко (режисер-постановник), Микола Дядюра (диригент-постановник), Марія Левитська (художник-постановник), Богдан Пліш (хормейстер-постановник).

Фото: Національна опера України

17 грудня (субота) о 15:00 - вечір одноактних балетів «Шопеніана» та «Жізель» Адольфа Адана (2-га дія)

Вистава відбудеться за участі провідних солістів балетної трупи театру.

18 грудня (неділя) о 15:00 – концерт до Дня Св.Миколая

Фото: Національна опера України

23 грудня (п’ятниця) о 17:00 – балет «Снігова Королева»

Балет «Снігова Королева» поставлено за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена, але музична складова дещо несподівана. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році. В світлі останніх подій творча група театру, до якої долучились Микола Дядюра, Сергій Голубничий та Віктор Іщук, зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно зміни, хоч і не значні, відбулися і в хореографії.

24 грудня (субота) о 15:00 – традиційний Новорічно-різдвяний концерт

25 грудня (неділя) о 15:00 - комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник»

Комічна опера «Севільський цирульник» Джоаккіно Россіні належить до найвідоміших в своєму жанрі і ось уже понад двісті років залишається в діючому репертуарі світового оперного мистецтва.

В осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка опера йде з 2019 року.

30 грудня (п’ятниця) о 12:00 та 17:00 , 31 грудня (субота) о 12:00 та 17:00 - балет «Снігова королева»

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У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру. Квитки на вистави (450 місць)надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.