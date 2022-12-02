Іспанська поліція оточила територію навколо посольства України у Мадриді.
Про це повідомляє державна телекомпанія Іспанії TVE.
В МЗС України заявили про те, що до посольства Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам.
“Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії”, – повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко.
Нагадаємо, низка українських посольств і консульств отримали погрози – просякнуті кровʼю пакунки. МЗС України вважає це добре спланованою кампанією терору та залякування посольств і консульств України.