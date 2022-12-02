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Посольство України у Мадриді оточила поліція

До посольства в Іспанії надійшов закривавлений пакунок з очима тварини.

Посольство України у Мадриді оточила поліція
Фото: Олег Ніколенко у Facebook

Іспанська поліція оточила територію навколо посольства України у Мадриді.

Про це повідомляє державна телекомпанія Іспанії TVE.

В МЗС України заявили про те, що до посольства Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам.

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

Фото: Олег Ніколенко у Facebook

“Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії”, – повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

 

Нагадаємо, низка українських посольств і консульств отримали погрози – просякнуті кровʼю пакунки. МЗС України вважає це добре спланованою кампанією терору та залякування посольств і консульств України.

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