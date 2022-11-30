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Серед пріортетів мінкульту РФ фінансування фільмів про деградацію Європи і Малоросію як історичну область Росії, - Свобода

Також за бюджетні гроші пропонують зняти фільм про Росію "як про сучасну, стабільну і безпечну державу, яка надає можливості для розвитку та самореалізації".

Серед пріортетів мінкульту РФ фінансування фільмів про деградацію Європи і Малоросію як історичну область Росії, - Свобода
Російська пропаганда
Фото: EPA/UPG

Міністерство культури Росії опублікувало теми для фільмів, на які бюджетні гроші виділятимуться першочергово.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Гроші з бюджету спрямують на кіно про вчителів, лікарів, інженерів, робітників і військових, яке б "підвищувало їхній соціальний статус". Також за бюджетні гроші пропонують зняти фільм про Росію "як про сучасну, стабільну і безпечну державу, яка надає можливості для розвитку та самореалізації"», - йдеться у повідомленні.

Крім того, російська влада хоче побачити у фінансованому бюджетом кіно деградацію Європи, єднання суспільства навколо підтримки армії та "Малоросію як історичну область Росії".

Фінансово підтримають також фільми про "протидію сучасним проявам ідеології нацизму та фашизму" та "героїзм і самовідданість російських військових під час "спеціальної воєнної операції" в Україні".

Також повідомляється, що загалом у списку 17 тем.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба закликав заборонити російську телепропаганду через підбурювання до геноциду.

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