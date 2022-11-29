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ICOM опублікувала список культурних цінностей України, які знаходяться під загрозою

Червоний список складається з 53 об’єктів, поділених на 7 категорій.

ICOM опублікувала список культурних цінностей України, які знаходяться під загрозою

Міжнародна рада музеїв (ICOM) уклала надзвичайний Червоний список культурних цінностей України, які знаходяться під загрозою у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Про це йдеться в повідомленні ICOM.

Список підготували й опублікували за результатами роботи українських експертів з міжнародними партнерами. Робота над списком розпочалася з квітня 2022 року, одразу після відступу російських військ від Києва. Віцеголова ICOM Ukraine Анастасія Чередниченко розповідала, що музейні колекції на окупованих територіях Донецька та Луганська перебувають у великій небезпеці з 2014 року, коли Росія вперше вторглася.

Зараз ситуація стала катастрофічною. Таким чином, у Червоний список потрапили не лише вкрадені твори, але й ті, що піддаються найбільшому ризику.

ICOM закликає музеї, аукціонні доми, арт-дилерів та колекціонерів не купувати предмети, схожі на ті, що представлені в Червоному списку, без ретельного дослідження їх походження та відповідної юридичної документації. Опублікований документ має посприяти припиненню незаконної торгівлі награбованими та вкраденими предметами культурної спадщини України.

Червоний список складається з 53 об’єктів, поділених на 7 категорій: документи, рукописи, книги; ікони; образотворче мистецтво; релігійні пам’ятки; декоративно-ужиткове мистецтво; археологічні пам’ятки. Різноманітність представлених об’єктів підкреслює давню і багату культурну спадщину України від скіфів до авангарду ХХ століття.

Список представлений англійською мовою. Невдовзі на сайті також з’являться переклади українською, французькою і шведською мовами. Також цього року ICOM затвердила нове визначення музею. Тепер дефініція містить такі поняття, як “інклюзивність”, “доступність”, “стійкість” і “етика”.

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